Messina, condannato per omicidio volontario l'uomo che trasmise l'Aids alla compagna

È morta dopo anni di sofferenza nel 2017, senza conoscere quale fosse quel male che le stava crescendo dentro. Una donna, un'avvocata di 45 anni, tradita dallo stesso uomo che amava, che l'aveva. Luigi De Domenico, cinquantenne, è stato. L'accusa ne aveva chiesti 25. De Domenico infatti non aveva mai detto alla compagna della malattia,perché ignara che il proprio partner fosse sieropositivo. Come se non bastasse,dichiarando che l’uomo aveva nascosto anche a loro di essere affetto da Hiv e che anche loro sono state contagiate. In un altro procedimento invece, ancora in corso, sono imputati tre medici accusati di aver contribuito a causare, non accorgendosi dell'infezione da Aids e non disponendo specifici test.L’uomo, pienamente a conoscenza della sua sieropositività, ha persino avuto un figlio con la sua compagna. I due si erano comunque lasciati nel 2008 dopo 4 anni di relazione, ma il cinquantenne avevaanche neanche quando, nel 2015, aveva saputo delle gravissime condizioni di salute della donna e del disorientamento dei medici che non riuscivano a capire cosa avesse. In quel periodo invece si fece inviare i referti dalla ex, chiedendole inoltre di descrivere i sintomi che accusava e. Nell’inchiesta dunque emergono ancheche hanno avuto in cura la vittima e che, nonostante i sintomi collegabili all’Hiv, hanno ritenuto impossibile che la donna avesse contratto in qualche modo l’Aids. Quando si sono accorti della positività, circa un anno dopo l’insorgere dei gravi sintomi, era troppo tardi.L', lo ricordiamo, è il virus che causa un'infezione che se non trattata provoca l', ovvero la. A sua volta l'Aids è una malattia in cui il sistema immunitario si indebolisce progressivamente, lasciando campo libero all'insorgere anche di gravi patologia. Nella maggioranza dei casi l'Hiv si trasmette durante i rapporti sessuali . Per questo, in caso di relazioni sentimentali ma anche di rapporti occasionali, oltre all'uso del preservativo, la persona sieropositiva dovrebbe comunicare al/alla partner la sua condizione. Il rischio, altrimenti, è quello di arrivare alle conseguenze del caso messinese. Soltanto grazie alla caparbietà della sorella della vittima, che ha scoperto tutto e presentato una denuncia, è stato possibile risalire alle responsabilità di Luigi De Domenico. Dalle indagini degli inquirenti è emerso anche che, dalla quale ha avuto una figlia agli inizi degli anni Novanta,, ma a tutte coloro con le quali, nei due decenni successivi, l'uomo ha intrattenuto relazioni ha sempre detto che la donna era morta a causa di un tumore. I magistrati infatti, parlando dell’indagato, ne hanno descritto "La suarispetto a qualsiasi regola del vivere civile e l’assoluta noncuranza dell’altrui salute".