"No a 'they', 'them' per indicare chi è senza identità binaria": bufera sulla scrittrice Joyce Carol Oates

nella bufera: la scrittrice americana perennementeha criticato l’uso dicome pronomi singolari usati per identificare. L’autrice di Acqua Nera, Blonde e di altri 56 romanzi, più novelle, raccolte di racconti e poesie ha usato Twitter per contestare "l’uso generalizzato" del ‘loro': "non per ragioni politiche", ha spiegato, ma dal punto di vista: così facendotra un"La lingua cerca di comunicare con chiarezza, non di offuscare. Questo è lo scopo», aveva scritto in risposta a un articolo uscito due giorni fa sulin cui il linguista di Columbia John McWorther aveva fatto il punto delle polemiche sull’uso del ‘they’.nell’inglese colloquiale per riferirsi a una, nel mondo anglofono il ‘’ singolare è diventato comune anni fa per definire persone chemaschile o femminile: in questo contesto ‘they’ è stato accettato comedall’e nel 2019 dal dizionario. Tutte argomentazioni - assieme a quella che ‘' (tu/voi) erafino al 17esimo secolo - usate per contestare l’argomentazione della 83enne scrittrice assieme a quella, di più vasta risonanza sociale, che il ‘they/them’ singolare testimonianei confronti delle. Una delle più prolifiche scrittrici americane, la Oates ha accettato il dialogo, a differenza di un’altra famosa collega,, che ha usato il sito di microblogging per affermazioni. L’autrice di Blonde ha continuato infatti a interagire con i fan sull’argomento, dimostrando alla fine di aver imparato qualcosa dallo scambio di opinioni. Il tweet originale era "un pronostico, non la volontà di imporre una norma:parlando di una persona se il contesto lo richiede e mi viene chiesto di farlo" perché "la lingua si evolve", ha spiegato. La Oates si è poi, uno dei quali l’aveva accusata di "aver fornito" del mondo. "Sono al cento per cento dalla loro parte e sempre nemica di chi è crudele verso altri, specialmente delle minoranze", ha scritto ringraziando per avere avuto l’opportunità di correggere la sua posizione.