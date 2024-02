Non solo generale Vannacci, a Roma prende il via il Queer Summer Festival

Non solo generale Vannacci

Non solo generale Vannacci ... Artisti, creatività di ogni età, genere e provenienzadaranno vita a una festa di piazza declinata sui colori dell'arcobaleno”. In un momento storico in cui non si ferma la polemica scatenata dallecontenute nel libro dell'ex capo dei paracadutisti della Folgore Roberto Vannacci , due vere, faranno gli onori di casa da giovedì prossimo, al battesimo della prima edizione del Queer Summer Festival . Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennalecurato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con Siae.Resta il fatto che, il libro autoprodotto dall', continua a far parlare di sé. E mentre il ministro alla Difesa Guido Crosetto rimane fermo sulla sua decisione di sospendere con un provvedimento disciplinare il generale dall’incarico alla guida dell’Istituto Geografico Militare di Firenze, Vittorio Sgarbi , sottosegretario alla cultura, sostiene che quanto scritto "rientri nella libertà di parola". Così, se da un latospiega che leggerà il questo 'mondo al contrario' perché “prima di commentare e giudicare è giusto conoscere e capire“, la prima edizione delsi prepara al suo debutto.Intanto il generale Roberto Vannacci annuncia ildel suo discusso saggio. Non ci sono autorizzazioni ai propri superiori da chiedere che tengano: si parte il 9 settembre a Marina di Pietrasanta al Bagno Biondetti. La proposta dell’evento pubblico è arrivata da, ex candidato a sindaco di Pietrasanta per Fratelli d’Italia Nell’annunciare l’evento sulla, il giornalista e scrittoredà anche il primo dato delle copie vendute del saggio autoprodotto:è invece il sottotitolo scelto dalla direzione artistica di, alla guida del festival biennale di performing art e arti queer. Nei teatri, in spazi culturali cittadini (OpenAir, Largo Venue, Centrale Preneste Teatro, Monk Roma, Bar.Lina) e online, prenderà vita il nuovo festival a cura di, dal respiro internazionale e con un forte radicamento sul territorio.Una manifestazione che avrà luogo in, con il proposito e l’ambizione di essere un polo di condivisione per un pubblico vasto e più curioso possibile, attraverso diversi linguaggi, tra cui performing arts, musica, talk, installazioni e arte contemporanea.Una varietà di linguaggi artistici che amplificheranno le fasce di utenti, ma senza implicare un’azione spesso ripetuta, come quella di “ammiccare ad un pubblico compiaciuto“. Il Queer Summer Festival vuole modificare il paesaggio culturale con i suoi luminosi colori, le sue luci e anche le sue ombre. Lo spettacolo apre al crepuscolo e vive di notte, proprio nel momento dei sogni. L’evento è uno spazio di auto-narrazione per le culture Queer e la non. Un luogo in cui artisti provenienti da mondi diversi trovano uno spazio privilegiato. Uno spazio non donato bensì conquistato. Ilha come missione “quella di sostenere artisti e creatività di ogni età, genere e provenienza, permettendo loro di trovarsi in un luogo dove formare insieme una nuova visione del mondo, che passa attraverso una responsabilità artistica ed etica sul futuro. Per questo esiste chi ancora lotta per creare spazi di visibilità e autorappresentazione“. “Non abbiamo bisogno di qualcuno che racconti per noi le nostre sensazioni e le nostre emozioni - spiegano i direttori artistici - . Abbiamo bisogno di creare noi, donne, uomini,i nostri spazi d’arte. Noi abbiamo il compito di connetterci con un pubblico nuovo, bombardato di informazioni non corrette. Noi vogliamo creare uno spazio estivo di incontro artistico tra le nuove derive del Contemporaneo e le famiglie, in un momento, quello estivo, in cui ogni individuo possa in forma spensierata assaporare nuove emozioni“.Ilha come missione quella di sosteneregenere e provenienza, permettendo loro di trovarsi in un luogo dove formare insieme una nuova visione del mondo, che passa attraverso una responsabilità artistica e etica sul futuro.Viene da chiedersi se ilfarà un salto all'evento capitolino per indagare sul concetto di: al momento, dopo aver declinato la candidatura dinel collegio monzese, dichiara la propria intenzione di voler continuare a fare il militare "a meno che non smettano di farmelo fare o che io non riceva proposte che mi potrebbero piacere. Ma queste ora non ci sono". Di certo c’è solo che il suo libro scala le vendite online e sui social spopola l’hashtag. Curiosità su quanti andranno alla presentazione in programma a Marina di Pietrasanta per il firmacopie