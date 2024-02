Premio Luce! Startup Inclusive, un successo di candidature

Startup inclusive: perché un premio

Luce! Il newsbrand del Gruppo Monrif

I partner di questo progetto

: oltre 70 candidature per la prima edizione del “ Premio Luce! Startup Inclusive ”. L'iniziativa – una novità assoluta – è targata Luce! , il portale del Gruppo Monrif. Ed è realizzata in collaborazione con Rekeep , il primo gruppo in Italia nell’Integrated Facility Management, e StartupItalia , la media company fondata nel 2013 con l’obiettivo di diffondere laper creare valore e generare un impatto positivo sul mondo del lavoro e dell’impresa in tutto il Paese. Con queste premesse è nata la collaborazione per il Premio Luce! Startup Inclusiva , un progetto che si concluderà con la premiazione durante il Festival Luce! del 2023.Questo importante riconoscimento vuole riservare una particolare attenzione a quelle aziende italiane che si sono distinte per progettinei campi dell’inclusione sociale, la battaglia contro il gender gap, la sostenibilità ambientale e diritti civili. Obiettivi in perfetta sintonia con il progetto editoriale Luce!, dedicato ai temi della diversità, inclusione e coesione. Alla call – aperta nei mesi scorsi - hanno risposto più di 70 startup : adesso saranno decretate le finaliste. Come? Una giuria composta daselezionerà una short list di 10 startup tra quelle che si sono candidate al riconoscimento e che saranno poi raccontate sul sito di Luce!. Isaranno la rilevanza dell’innovazione, il livello di coerenza dei progetti con i temi del bando; l'originalità e adeguatezza della soluzione innovativa. E, da ultimo ma non ultimo in ordine di importanza, lo stato di avanzamento dell’iniziativa e potenzialità applicative.La selezione delle finaliste avverrà entro il 30 luglio e i risultati saranno poi pubblicati sul sito. Entro, invece, sarà individuata la startup vincitrice ma il nome resterà top secret. La premiazione finale dell'iniziativa, infatti, si svolgerà, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, durante l’edizione 2023 del Festival di Luce!. E solo in quella occasione sarà annunciata la vincitrice di questa prima edizione. La startup vincitrice riceverà un riconoscimento che prevedesui canali media del portale. Tra i benefit per la startup vincitrice, inoltre, sono previsti un branded content con PED social e lancio in newsletter su StartupItalia, video intervista dedicata e campagna di comunicazione sui media del Gruppo Monrif.Luce!, il newsbrand del Gruppo Monrif è dedicato ai temi della diversity, dell’inclusione, dell’unicità e della coesione sociale. E’ un canale diche parte dall’attualità per analizzare i fenomeni di una società moderna e inclusiva, facendo delle persone il suo principale focus di dibattito. Il sito è curato daidei quotidiani storici QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.L'importante riconoscimento è realizzato in collaborazione con due partner altrettanto importanti.è il primo gruppo in Italia nell’Integrated Facility Management, mentre, la media company fondata nel 2013 con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione per creare valore e generare un impatto positivo sul mondo del lavoro e dell’impresa in tutto il Paese. La collaborazione con la piattaforma, nata lo scorso novembre proprio in occasione del secondo compleanno del canale, ha permesso di avviare il progetto lungo un anno che si concluderà appunto con la premiazione durante l’evento del 2023.