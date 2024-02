"Prima la Musica!" alla riscossa: vince il Belma 2023, l’Oscar europeo dei libri di testo

Prima la Musica! premiato al Belma 2023

L’Oscar europeo dei libri di testo

Un progetto innovativo

La cultura, la musica, creano, sono il miglior modo per creare pace e non si può certo dire che nel Belaese, ma anche in ogni dove, manchino spunti artistici e protagonisti, affermati e non, che si dedicano con passione all’arte di cantare o di suonare le sonorità del mondo. Non è così, soprattutto in Italia per quanto riguarda il, poco sviluppato e poco inclusivo. Eppure qualcosa si sta muovendo, anche a livello didattico. E arrivano i primi riconoscimenti per le eccellenze nostrana. Ve ne segnaliamo una in particolare che, oltre essere davvero prestigiosa, ha un indubbio respiro internazionale.Al Belma 2023 - Best European Learning Materials Awards - l’Oscar europeo dei libri di testo, ha vinto il Bronze Award, in occasione della Fiera del Libro di Francoforte,, il corso per la scuola secondaria di primo grado di Lattes Editori. "L’Italia è considerata uno dei Paesi più musicali del mondo, ma finora a scuola la musica è stata– afferma Campogrande -. Accettare l’invito della Casa Editrice Lattes a concepire un libro di testo che offrisse una nuova dignità alla materia e coinvolgere, insieme a me, 180 musicisti professionisti che per la prima volta si sono messi al servizio della scuola , è stata una sfida davvero emozionante. Questo riconoscimento premia dunque l’idea che la musica sia un, e che la sua pratica, sin dalla scuola, sia un bene prezioso per l’intera società".È davvero una grande soddisfazione per l’editore e l’autore del libro essere sul, che celebrano i migliori materiali educativi d’Europa e vengono assegnati dal 2009 in collaborazione con la Fiera del Libro di Francoforte, Iartem (International Association for Research on Textbooks and Educational Media) e European Educational Publishers Group. Sono, 40 i libri indicati nella shortlist, tra cui solo 3 italiani, per un Premio che è stato raramente assegnato agli editori di casa nostra. "Prima la Musica!" rappresenta un modo sostanzialmente nuovo di studiare musica a scuola. L’idea dell’autore, Nicola Campogrande, uno dei più autorevoli compositori italiani contemporanei, è semplice e al tempo stesso innovativa.Tutto il materiale musicale proposto agli studenti della scuola media è statoche hanno realizzato 220 basi (classica, pop/rock, jazz, inni nazionali, colonne sonore, canti popolari e natalizi) per ispirare e coinvolgere i ragazzi nell’entusiasmante pratica della musica Una novità assoluta:con suoni artificiali, sono stati coinvolti musicisti in carne ed ossa di alto livello, come l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano (diretta da Alessandro Cadario), il Trio Debussy, i Giovani Cantori di Torino, il Trio Jazz di Daniele Tione e una band rock nella quale si sono alternati musicisti del calibro di Diego Maggi, Rocco Tanica, Roberto Gualdi. "Da tempo Lattes ha acceso i riflettori sull’importanza della, anche come mezzo per migliorare gli apprendimenti nelle altre discipline – spiega Simone Lattes -. A scuola serve più musica e i docenti di questa materia vanno valorizzati come attori fondamentali della crescita di studenti e studentesse. Partendo da questi presupposti, insieme a Nicola Campogrande abbiamo voluto realizzare un libro di testo che non accettasse compromessi sulla qualità. Che adesso il nostro lavoro si distingua anche a livello internazionale ci riempie di orgoglio e ci sprona a proseguire con convinzione su questa strada".