25 aprile, Vasco Rossi canta “Bella Ciao” e ricorda il valore della Libertà

Vasco Rossi canta Bella Ciao insieme ad alcuni amici e posta il video sui suoi social: “Buon 25 aprile a tutti. Buona Festa della Liberazione. In questa bella Repubblica democratica e antifascista”, scrive nel suo augurio.

Ma non solo. Il rocker non si limita al post e anche sulle storie di Instagram condivide coi suoi followers una serie di contenuti a tema 25 aprile e lotta al fascismo, seguendo il fil rouge della musica (non solo la canzone partigiana) e del valore della libertà, accompagnati dall’immancabile tricolore italiano.

Le storie di Vasco Rossi per la Festa della Liberazione

Una serie di stories, dicevamo, in cui canta “Liberi Liberi”, in cui legge la poesia “Il monumento” di Piero Calamandrei sotto la scritta Resistenza, in cui spiega – come voce fuoricampo – che “è molto importante ricordare gli orrori, le sofferenze, le vite sacrificate per la libertà e la democrazia” e spiega che spesso non ci rendiamo conto di che valore abbia la Libertà, “perché ce l’hai e te rendi conto quando non ce l’hai più. Il contrario di libertà è la schiavitù”. E ancora, ricorda come i concerti dal vivo, live, siano un momento di “kom-unione, di liberazione”.