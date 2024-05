Eleonora Giorgi accompagna il figlio all’altare e premia ai David: il sorriso dopo il tumore

Elegantissima alla 69esima edizione dei David di Donatello, in un candido completo bianco, Eleonora Giorgi ha partecipato alla cerimonia premiando Michele Riondino come miglior attore protagonista. “Sono molto felice che mi abbiano voluta per premiare qualcuno di eccellente”, ha detto l’attrice, 70 anni, che nel 1982 aveva vinto lo stesso premio (nella categoria femminile) con il film Borotalco.

Un ritorno alle scene che rincuora i tantissimi fan, a cui non era sfuggito già una riapparizione al fianco del figlio Andrea qualche giorno fa. Ritorno, dicevamo, perché a fine 2023 Giorgi ha rivelato che le è stato diagnosticato un tumore al pancreas.

Il matrimonio del figlio Andrea Rizzoli

L’amata sex-symbol degli anni Settanta, nonostante il momento difficile che sta affrontando –ricordiamo che si tratta della neoplasia con il più alto tasso di mortalità – è riuscita ad esaudire un sogno, quello di accompagnare il primogenito, produttore cinematografico, Andrea Rizzoli all’altare, quando è convolato a nozze (di nuovo) con la moglie Serena Meriggioli. Il matrimonio si è svolto il 2 maggio e sui social le foto di madre e figlio che percorrono la navata immortalano l’attrice e regista sorridente, molto felice e certamente commossa di poter far parte di una giornata così importante per la sua famiglia.

Andrea Rizzoli accompagnato all'altare dalla madre Eleonora Giorgi

Non c’è traccia, sul suo volto, delle sofferenze legate al cancro, nonostante la diagnosi risalga a pochi mesi fa, dopo la quale Eleonora Giorgi si è sottoposta a diversi cicli di chemioterapia e anche a un intervento, a fine marzo 2024. “Non è stato facile per lei mostrare un volto sempre sorridente e positivo, nonostante da una parte avesse la consapevolezza di avere un male così grave e dall’altra anche la chemio che la impegnava fisicamente – ha spiegato proprio Andrea durante una delle rare apparizioni nel mondo dello spettacolo, in un’intervista a Verissimo –. Eppure è riuscita sempre a renderci questo periodo non dico sopportabile ma quasi bello, abbiamo vissuto momenti privati che altrimenti non sarebbero stati possibili”.

Godersi le gioie della vita

Vederla con il sorriso, piena di positività e apparente in forze, sotto braccio al figlio in un’occasione così speciale, fa pensare che la 70enne si stia godendo propri quei momenti familiari, di gioia, di cui anche grazie alla malattia ha riscoperto il valore. In attesa del prossimo matrimonio, quello di Paolo Ciavarro con la bellissima Clizia Incorvaia, molto legata alal futura suocera, come dimostrano le immagini postate sui rispettivi social. La data di queste nozze, il 12 luglio, è stata largamente anticipata proprio per permettere a Giorgi di partecipare, viste appunto le sue condizioni di salute.

Che per il momento sembrano buone, tanto da permetterle di godersi al meglio l’amore dei figli, dei nipoti e del suo pubblico, medicina indispensabile per permetterle di coltivare la speranza di una completa guarigione.