Amanda Sandrelli: "Un figlio desideratissimo perso per un aborto che mi ha quasi tolto la vita"

Il matrimonio e la rottura con Blas Roca-Rey

Un nuovo amore

Il rapporto coi genitori

Oggi è mamma di due splendidi ragazzi,, 25 anni, e, 18. Ma, prima di diventare madre, ha dovuto subire il dolore immenso di perderlo, un figlio. L'attrice, ospite del programma pomeridiano Verissimo, ha voluto ripercorrere con grande sincerità e non pochela sua carriera e la sua vita privata, confessando anche un momento terribile che ha vissuto in passato. "Ero sposata da un anno quando aspettavo il mio primo figlio, ma ho avutointramurale, che invece di interrompersi va avanti, nel mio caso fino ai quattro mesi e mezzo". Un dolore che per una donna che desidera diventareè devastante, e soprattutto le stava anche costando la vita. Sandrelli ha raccontato infatti che quello "era, ma è stata una brutta botta e. Avevo paura di non potere avere altri figli anche se non era così, pensavo che i medici lo dicessero per consolarmi".Nel salotto di Silvia Toffanin la 57enne ha aperto il suo cuore e la sua anima, parlando dell'aborto e delle emozioni che in quel momento e nel periodo successivo l'hanno attraversata. "Ho vissuto un'esperienza durissima, compresa la lunga convalescenza. Il mio utero è un po' malandato,e invece ne ho avuti due: li considero". La vita infatti, alla figlia di, ha voluto dare un'altra opportunità, anzi due, i suoi miracoli, le sue gioie più grandi: “Quando è arrivato Rocco, è stato un miracolo, Francisco lo è stato ancora di più, con un utero un po’ malconcio e rattoppato”.Rocco e Francisco sono frutto (tanto desiderato quanto sofferto) dell'amore tra Amanda e l'ex marito: i due si sono sposati nel 1994 ma nel settembre 2013, dopo 20 anni di matrimonio, si sono separati. Un altra prova dolorosa per l'attrice, che svela: "L'amore con Blas è nato a teatro, sono stati, un amore con la A maiuscola. Io non mi sarei mai separata, sarei rimasta con lui per tutta la vita, è stato lui a decidere". Una decisione che però le cade addosso come un macigno: "È stata dura, era la persona che avevo scelto per la vita, e ho visto la rottura come un. Poi - ammette - ho capito che non si portano a termine le cose da soli". E oggi guardandosi indietro sono più i bei ricordi che i rimpianti, soprattutto perché tra i due ex è rimasto un rapporto di sincero affetto, soprattutto per i figli. “Siamo riusciti a esserci e a essere in contatto come genitori, perché si smette di essere coppia ma. Guardandomi indietro non ho sbagliato perché i figli li ho fatti con l’uomo che ho amato di più”."Ci si può innamorare anche dopo i 50 anni, come un". Nella vita di Amanda Sandrelli, però, a quasi 10 anni dal divorzio, è tornata a splendere la stella dell'amore. E in un momento di rinascita, anche della sua carriera, dopo lache l'ha tenuta lontana dai riflettori ("Quando ho saputo di avere il cancro, ho pensato subito di essere. Con Blas e mio fratello mi confidai subito, a mia madre e mio padre ho preferito dirlo quando ho avuto chiaro quello che mi attendeva") è tornata ae ha ammesso di avere un nuovo compagno al suo fianco, che le ha fatto ritrovare il sorriso e la serenità. “La cosa buffa - dice sorridendo - è che non importa se ti innamori a 15, 40 o a 56 anni: le sensazioni sono uguali e ti senti un po’ ridicola. Mio figlio mi ha detto: ‘Sembri una mia coetanea!'”.Lei stessa figlia di un amore travagliato, turbolento, da quei due nomi enormi del panorama dello spettacolo e della musica italiana, Amanda Sandrelli non nasconde, davanti alle telecamere di Verissimo, le difficoltà che ha affrontato in passato: "È vero,, soprattutto mia madre, che è sempre stata molto fisica. Ma non mi sono mai arrabbiata con lei", ha spiegato la Sandrelli. "Mi ha avuto giovanissima ed è ancora giovane, papà è abbastanza avanti con gli anni ma lo ricordo sempre uguale. Mia madre mi ha insegnatoe ad essere sorridente e solare, mio padre il. Il rapporto con mio padre non sempre è stato facile - prosegue la Sandrelli, che in effetti non ha mai utilizzato il cognome paterno - ma cercare colpe non serve e non mi è mai interessato". Tra i due, con gli anni, si è creato un rapporto caratterizzato da una grande, “Ora vederlo più fragile mi intenerisce molto. Oggi abbiamo un bel rapporto, è molto più tenero, mi manda dei messaggi d’amore che mi fanno emozionare di prima mattina”. E come mamma, Amanda, com'è? "Io cerco di essere una mamma".