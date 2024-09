Emily Armstrong è la nuova cantante dei Linkin Park: dopo la tragedia la band riparte “From Zero”

Alla fine non è stata una fine. Nonostante la tragedia, il castello di vetro è rimasto in piedi, magari un po’ incrinato, ma con ancora una luce che filtrava dalle finestre rotte dal dolore. Emily Armstrong è la nuova cantante dei Linkin Park. E il prossimo 15 novembre uscirà un nuovo album. Dopo sette anni la band nu metal americana ha annunciato il ritorno sulle scene, facendo letteralmente esplodere di gioia i fan.

I Linkin Park tornano in formazione rinnovata dopo sette anni di assenza dalle scene

Un matrimonio che invece che andare in crisi dopo sette anni si rinnova: la relazione dei Linkin Park con il suo pubblico, con noi Millennials cresciuti a pane e “In the End”, ascoltando e riascoltando il CD di Hybrid Theory (sì perché non c’erano ancora Spotify e co. quando li ascoltavamo tornando a scuola) che riprende da dove si era interrotta, rinfiammando gli animi di migliaia di ragazze e ragazzi pronti ad applaudire i loro idoli. Dopo l’annuncio della reunion degli Oasis, un altro nome di spicco della musica anni Duemila – hanno vinto due Grammy e registrato sette album in studio, con oltre 70 milioni di copie vendute – torna a riaffacciarsi sulla scena mondiale. E promette grandi cose.

La fronwoman Emily Armstrong

E lo fa in forma rinnovata, puntando su un volto femminile, scelta tutt’altro che scontata visto che non sono poi tante le band che hanno una fronwoman. Potrebbero venire in mente in questo senso i Florence + The Machine, gli Evanescence, gli Halestorm o i Paramore, tuttora in attività, e prima che si sciogliessero gli Skunk Anansie o, in questo caso per la morte della leader Dolores o’Riordan, i Cranberries. Insomma quella del gruppo americano che si era formato nel 1996 e che, dopo il suicidio del suo frontman e cantante Chester Bennington nel 2017, aveva deciso di prendersi una pausa da concerti e da nuove produzioni, è anche una scommessa di genere. Che punta davvero a un rinnovamento, pur nel solco già tracciato dell’inconfondibile timbro rock alternativo.

Emily Armstrong (Instagram)

Emily Marcia Armstrong, classe ‘86, cantautrice e musicista statunitense, arriva da un passato in gruppo, avendo co-fondato i Dead Sara nel 2005. Ha iniziato a scrivere canzoni e a suonare la chitarra a 11 anni; quando ha scoperto di essere anche brava a cantare ha abbandonato la scuola superiore, convinta nel voler perseguire la strada della musica. Sognava di far parte di una rock band e in passato ha dichiarato che la musica era l'unica cosa che la teneva motivata nella vita.

Da autrice Armstrong è stata influenzata in modo significativo dal folk rock, mentre come interprete si ispira ad artisti come Iggy Pop e Janis Joplin. La prima esibizione dei Dead Sara è stata al nightclub di Los Angeles nel marzo 2005, cinque anni dopo hanno invece fondato la loro etichetta indipendente, Pocket Kid Records, con la quale hanno pubblicato il primo album nel 2012.

Sono trascorsi 12 anni da allora e oggi, 6 settembre 2024, è arrivata la tanto attesa notizia: Emily Armstrong è la nuova cantante e co-leader dei Linkin Park. La rinascita dopo la morte, la speranza dopo la tragedia, il tanto sperato ritorno con una nuova formula che supera qualsiasi barriera. La band, al contempo, ha pubblicato il primo singolo “The Emptiness Machine” con la 38enne alla voce, che sarà anche il brano principale del primo album dopo sette anni. From Zero (da zero), il disco della ripartenza, uscirà invece il 15 novembre prossimo.

Un nuovo capitolo

Le avvisaglie c’erano state, una settimana fa sulla pagina Instagram era apparso un misterioso countdown che sembrava preannunciare qualcosa di speciale: allo scadere del tempo, durante un concerto trasmesso su YouTube, il co-fondatore del gruppo Mike Shinoda ha detto che alla voce ci sarà Armstrong, mentre il nuovo batterista sarà Colin Brittain. Un nuovo capitolo, come lo hanno definito gli stessi membri della band raccontandosi in un’intervista con Zane Lowe. Non ci resta che ascoltare.