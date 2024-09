Dopo il caso Venditti, da Pisa arriva la proposta: “Oltre l’odio, riempiamo piazza dei Cavalieri”

Antonello Venditti arriva a Pisa e con sé porta anche tutte le polemiche che lo riguardano degli ultimi giorni. Il cantautore, durante un concerto a Barletta lo scorso 26 agosto ha insultato gravemente una fan disabile, con una seria forma di autismo, che lo stava ‘interrompendo’ involontariamente durante il suo racconto. Dalla bocca di Venditti prima è uscito un romanesco “li mortac.. tua”, poi le fa il verso e infine l’invito: “sali sul palco se hai il coraggio, stron.. di mer...”. Tante le critiche nei suoi confronti, a partire dai fan presenti al live che hanno iniziato a fischiare il cantante.

Dopo la gogna social, il 72enne ha provato a scusarsi: "Pensavo che fosse una semplice contestazione politica a cui sono abituato (...). Ma più delle scuse non posso fare (...). Ho fatto ammenda ma l’ho fatta subito, ieri sera dopo il concerto, perché oltre gli attacchi politici che mi vengono da tutte le parti arrivano anche attacchi che non mi merito. Tutti sanno quanto voglio bene ai ragazzi speciali e lo possono testimoniare tutti quelli che vengono ai miei concerti, c’ho sempre tenuto a dare anzi un posto migliore a quelli che non possono ambirlo...”.

“Se ho sbagliato scusate – ha concluso il cantautore – è stato il frutto del buio e delle persone e magari anche dello stress che uno vive facendo un concerto molto molto complicato, raccontando cose non da tutti”. Se le sue parole di scusa non hanno fatto altro che aumentare le polemiche del pubblico, soprattutto sui social, la famiglia della ragazza le ha invece accolte ribadendo: “Ci ha chiamati ed è stato molto gentile e affettuoso. Ha sbagliato, ma continuiamo a essere tutti suoi grandi fan”.

Ora il cantante romano è pronto a portare i suoi classici nella storica Piazza dei Cavalieri a Pisa, all'interno della rassegna "Summer Knights" il prossimo 13 settembre. Ad intervenire sulle polemiche riguardo l’autore di "Notte Prima degli Esami" è stata la consigliera comunale, membro della seconda commissione consiliare, Maria Antonietta Scognamiglio (Pd): "Andiamo oltre il ‘caso’: se Venditti ha sbagliato, lo hanno fatto anche gli haters da tastiera con la loro violenza e il loro odio. A noi, adesso, il compito di vivere il concerto a pieno. Perché a Pisa si può. Trasformiamo la data del 13 settembre nell’occasione per godere tutti insieme, con consapevolezza e orgoglio, dei preziosi frutti del lungo e faticoso percorso verso l’accessibilità che Pisa è riuscita a fare in questi anni”.

Scognamiglio ha pensato in primis all'Arena Garibaldi, lo stadio pisano, che nel 2017 ha iniziato un iter per garantire una maggiore accessibilità, ma su cui è necessario un ulteriore passo in avanti: “Ad oggi lo stadio può contare su un totale di 15 posti riservati alle persone diversamente abili, un numero esiguo. Proprio nei prossimi giorni avremo quindi il passaggio in commissione con la richiesta di aumentarne la quantità”. La consigliera ha poi ha parlato del lavoro fatto sulle piazze dei concerti: “Il percorso – prosegue Scognamiglio - è iniziato nel precedente mandato attraverso il Tavolo dell’accessibilità al quale l’amministrazione ha dato ascolto e risposta, esattamente come la società organizzatrice dei concerti. Il risultato è che le persone con disabilità possono assistere ai concerti senza essere ‘recintati’, reclusi in un angolo, penalizzati. Al contrario, secondo una procedura diventata operativa già lo scorso anno, i diversamente abili possono divertirsi insieme agli altri. E l’invito, da parte mia, è proprio questo: al concerto di Antonello Venditti andiamo in tanti. E ognuno canti come vuole e come sa!”.