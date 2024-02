Andrea e Franco Antonello, quel "folle amore" fra padre e figlio che affronta l'autismo e diventa un film

Vi mostrate sorridenti e rock. “Abbiamo pianto molto. In famiglia ci siamo disperati tanto, forse troppo. A un certo punto è scattata una molla. Ci siamo detti: o continuiamo a piangere o ci diamo da fare. E abbiamo”. La vita di, 60 anni, è stata scaravoltata “da un uragano, due uragani, sette tifoni”. Poche parole di un medico dopo la visita a un bambino di tre anni: “”. La diagnosi era azzeccata. È iniziata un’altra vita. Quel piccino, Andrea, oggi di anni ne ha 27 e vive da solo (con le telecamere). Suo padre lo ha ‘accerchiato’ e non lo ha mollato più. Ha, il pragmatismo di un imprenditore veneto,. Ha accettato di esplorare l’ignoto. Nel 2010 ha mollato tutto, è partito in moto con il suo ragazzo per tre mesi. Insieme hanno attraversato l’America e tanti pregiudizi. Da Miami all’Amazzonia, la pazzia dell’autismo on the road. Quel salto nel buio è diventato un best seller mondiale - ‘’ -, e ha ispirato, ’’. Babbo e figlio sono in viaggio anche ora. Per la loro nuova missione insieme, ‘I bambini delle fate’, impresa sociale creata nel 2005.

"Andre, vuoi parlare tu?". “Fare intervista papà”, non ha dubbi lui.

“Nelle Marche per un nuovo progetto. In questa regione c’è uno dei nostri lavori migliori di tutta Italia, c’è il sostegno di tante aziende”.“L’errore principale è quello di creare centri, gruppi, associazioni che si chiudono in se stessi. Come quando una volta chi aveva un disagio mentale veniva messo in manicomio. Adesso lo si fa in un altro modo. Più nascosto, più velato”.“Queste cose non saranno mai risolte da nessuna istituzione, da nessun capo di Stato. Impossibile. Il segreto: trenta persone che dedicano un giorno al mese a testa a un ragazzo autistico. Invece, chiusi nei nostri telefonini, siamo tutti sensibili, mettiamo tanti like, tutti vorremmo fare qualcosa per l’inclusione ma nessuno muove un dito”.“Ma lui potrebbe essere un’eccezione, un caso. Voglio parlare degli altri. Con i ’Bambini delle fate’ abbiamo portato la banca del tempo sociale in 12 città d’Italia”.“Ogni progetto sta in piedi grazie a dieci imprenditori. Ragazzi normodotati e ragazzi autistici insieme, sotto l’occhio di un tutor. Stanno nascendo amicizie incredibili. I genitori ogni volta che mi vedono piangono. E’ una cosa pratica, vera, funziona”.“Non solo. Non bastano tempo e dedizione. Ci vogliono risorse finanziarie. Io ho avuto modo di lavorare nella vita, di avere fortuna. Ma come fanno un operaio o una casalinga? Andrea vive per conto suo ma ci vuole un appartamento, ci vogliono persone che vanno a sorvegliare. Per questo vorrei dire: guardate che riusciamo ad aiutare tutti questi ragazzi se raccogliamo le risorse finanziarie con ordine e trasparenza. E le destiniamo alle associazioni. Concluderei dicendo: ci vogliono amore, tempo e soldi”. Con Andrea vi scambiate tanti messaggi via computer. Quando gli ha chiesto, vuoi dire qualcosa sull’autonomia, le ha risposto così: “Credere che migliorare è possibile. Mostrarci continuamente azioni da imparare. Parlare piano. Sorrisi sinceri. Aiuta il pensiero autistico a controllare ansia”.“Siamo ancora molto lontani dall’autonomia. Vero, lui fa tutto da solo, è bravissimo. Anche stamattina si è alzato, lavato, vestito, è venuto in ufficio in associazione e ha fatto il suo lavoro. Ma ha ancora le telecamere a casa, sennò non si sa cosa succede. L’autonomia è il traguardo più importante. Ma c’è ancora molta strada da fare. Speriamo di arrivarci il più vicino possibile”.Sospiro. “L'impresa sociale l’ho creata dodici anni dopo la diagnosi. Quei dodici anni io e Bianca, la mamma di Andrea, li abbiamo dimenticati. Perché è meglio così. Purtroppo è la situazione di tante famiglie. Ci arrivano una ventina di mail a settimana. Le mettiamo via in una cartellina che si chiama disperazione, non sapevamo che altro nome darle. C’è da piangere tantissimo. Ma noi a un certo punto abbiamo scelto di scuoterci”.“Le associazioni, chi ha un buon progetto e cerca fondi. Ma soprattutto dovrebbero rivolgersi a noi tutti quegli imprenditori che desiderano fare qualcosa nel sociale. Bello, trasparente, concreto. E tutte quelle persone che hanno un’esperienza commerciale e vogliono trasformare questo lavoro, come ho fatto io”.“Avevo un’agenzia di comunicazione. Facevo riviste pubblicitarie, vendevo pubblicità alle aziende. Ora l’80% di quello che viene raccolto va al sociale”.“Grazie a 800 imprenditori, mille attività commerciali e tremila privati. Ci versano una cifra mensile, costante e continuativa, come nelle adozioni a distanza. Con questo sostegno abbiamo raccolto un importo che ci ha permesso di sostenere 81 associazioni. Nel 2005 siamo partiti con un progetto...”.“Siamo solo all'inizio. Perché il nostro impegno nel sociale è contrario a quello che è stato fatto finora. Non accettiamo donazioni, non accettiamo il 5 per mille, non vogliamo fondi pubblici, non protestiamo con le istituzioni”.Franco provoca Andrea: "Sì perché siamo...". Lui completa la gag: "Numeri uni”.“Quando parliamo di una cosa da mangiare, mostriamo quanto è buona, non quanti conservanti ha. Nell’autismo invece si racconta sempre quanto è triste, quanto è difficile. Questo è molto negativo. Proprio perché mi occupo di comunicazione, è stata una scelta. Non voglio far vedere l’autistico in tuta da ginnastica, che mangia la minestrina e alle nove di sera è a letto. Che poi è la realtà. Ma per farlo diventare protagonista c’è bisogno di mostrare due capelloni in Harley Davidson che attraversano l’America e conoscono un sacco di donne”.“Io questi ragazzi non li voglio più chiusi nei centri, non li voglio più da soli. Li voglio in mezzo alla gente, voglio vedere che ridiamo assieme. Quindi proviamo a dare quell’immagine. Cominciamo da lì e poi vediamo il resto”.