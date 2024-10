Federica Pellegrini sulla bulimia: “Non mi riconoscevo più”

La Divina torna a parlare (e a far parlare) di sé. Da settembre Federica Pellegrini fa parte del cast di Ballando con le stelle e, nella scorsa puntata, si è lasciata andare a una confessione molto personale. L’ex campionessa di nuoto è tornata a riflettere sul periodo in cui, da giovanissima, ha sofferto di bulimia, di cui aveva già parlato nella sua autobiografia “Oro”, edita La nave di Teseo, nel 2023.

“Io veramente dovevo essere la prima della classe a scuola, la prima della classe a nuoto e quindi questa ricerca continua della perfezione prima o poi ti porta ad esplodere”, inizia Federica. "Forse per me l’adolescenza è stata l'esplosione, il mio fisico non era più longilineo, ho avuto questo cambiamento nel corpo di una donna e qualche problemino è arrivato e da lì è crollato tutto il mio mondo”.

“Ho sofferto di bulimia perché fondamentalmente ho vissuto 36 anni in costume da bagno davanti a tutti, quindi è logico che quando il tuo corpo ha quel passaggio da quello di una bambina ad uno che sta diventando donna non ti riconosci più", continua, mentre, commossa, si asciuga le lacrime. Un passaggio esistenziale spesso difficile, a maggior ragione se però si è costantemente sotto i riflettori, senza difese, esposte allo sguardo e al giudizio di tutti, in termini sportivi e, di conseguenza, di apprezzamento fisico (o meno).

“Questo non riconoscersi allo specchio ha portato ad avere questo problema psicologico, dei grandissimi sensi di colpa in cui mi ingozzavo di cibo dalla mattina alla sera e poi vomitavo tutto quello che avevo mangiato” racconta la 36enne, mamma di Matilde e sposata con il suo tecnico Matteo Giunta. “Come sempre mi ha salvato il nuoto perché non avevo più l'energia per performare in un certo modo, poi con una famiglia unita sapevi che, qualsiasi cosa fosse successa nella tua vita, sapevi dove tornare", conclude la nuotatrice.

Un pensiero che, ancora una volta, fa riflettere sulla pressione sugli atleti e sul binomio successo-adolescenza, che Federica Pellegrini non ha mai nascosto esser stato complicato.