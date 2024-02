Animae Loci: la rassegna di artiste e autrici per il progetto Toscana delle Donne

Il programma di Animae Loci

” è una rassegna organizzata dall’associazione La Nottola di Minerva nell’ambito del progetto La Toscana delle Donne , in collaborazione con gli Enti e le Associazioni del territorio e con il sostegno della Regione Toscana. L’obiettivo è quello di promuoverecon modalità non convenzionali.In, il 27 settembre e a seguire il 23 e 25 novembre,di rilevanza nazionale, in particolare con il coinvolgimento di donne ed eccellenze, racconteranno il contemporaneo con uno sguardo al passato e rivolto al futuro. Uno sguardo che, per una volta, è quasi interamente al femminile. Tre le parole chiave dell’iniziativa:. Tre cardini di partenza intorno a cui sviluppare il racconto sulle qualità di, riscoprendo in chiave inedita ricchezze e bellezze del nostro territorio per rivitalizzare il dibattito culturale con diversi linguaggi espressivi. Attraverso unsi punta così a creare un dialogo empatico con le radici storico-culturali dei nostri luoghi, attraverso performance variegate, in un rapporto di costante scambio tra passato e futuro, tra ambiente esterno e interno, mirando a catturare la sensibilità dei nuovi pubblici.Ogni tappa del percorso costituirà un tassello di un cammino comune e una possibile meta per avvicinare e incuriosire anche i più giovani, per suggerire riflessioni suattraverso eventi di promozione culturale e della coltura, con il consueto spirito di “ludico rigore”. Lo scopo principale ècon le istituzioni e le associazioni locali eanche attraverso il confronto con autrici, artiste ed esperti, attraverso una comunicazione crossmediale e multidisciplinare. Inoltre con questa iniziativa si vuole contribuire a rivitalizzare il senso di comunione dell’essere umano con lo spazio che lo circonda, sperimentando nuovi linguaggi e buone pratiche e coltivare la consapevolezza dell’interdipendenza fra Uomo, Natura e Ambiente.Il primo appuntamento, che inaugurerà la rassegna "Animae Loci" per il progetto speciale La Toscana delle Donne, è quello dialle 18.30 al Royal Victoria Hotel (Lungarno Antonio Pacinotti, 12 – Pisa), in occasione dell’anteprima del Pisa Book Festival, giunto alla 21esima edizione . Si intitola "Storie di donne, mare e libertà", una una performance letteraria e musicale con la presenza delle scrittricie l’accompagnamento musicale dicon musiche tradizionali toscane. Saranno presenti anchedella Regione Toscana,del Pisa Book Festival edell’associazione culturale La Nottola di Minerva. A moderare l’incontro la giornalista Maria Cristina Carratù.La rassegna promuove la lettura con modalità non convenzionali per ritrovarea creando delle reti per raccontare il contemporaneo e aprendo lo sguardo verso una comunità più inclusiva e giusta e La Toscana delle Donne. "Animae loci, i luoghi dell’anima, itinerario speciale che nasce nell’ambito della Toscana delle donne, vede non a caso la sua inaugurazione all’interno dell'Anteprima del Pisa Book Festival - ha detto la capo di Gabinetto della Regione Toscana -. Attraverso la lettura e i libri prendono forma e sostanza i luoghi dell’anima di ciascuna di noi, che abitiamo nella complessità e componiamo la diversità, ognuna con la sua storia. La Toscana delle donne è anche questo: un caleidoscopio di luoghi dell’anima in fondo, un insieme variopinto e luminoso che restituisce ie li condivide in una rete che si fa patrimonio di tutte e di tutti".Ilprossimo, invece, sarà la volta di "". Il sVilla La Quiete (Via di Boldrone, 2 a Firenze): lSi svolgerà infine al Museo di Palazzo Datini (Via Ser Lapo Mazzei, 43 a Prato) il terzo e ultimo appuntamento della rassegna Animae Loci per il progetto La Toscana delle Donne, in occasione deiNella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, si terrà "", una performance dove arte e scienza si fondono. Il titolo richiama direttamenterivitalizzare il senso di comunione dell’essere umano con l’ambiente che lo circonda e le specie viventi che lo abitano, ma anche pcrossmedialemultidisciplinareelettronica, art-pop e sperimentalePrevista la partecipazione dell’artista e delle scrittrici e studiose, per creare una rete tra artiste, studiose e attiviste della scena contemporanea.