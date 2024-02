Arena di Verona, centesimo Festival: il teatro "un rito fortemente inclusivo"

Arena per Tutti

Nell’anno del, Fondazione Arena di Verona inaugura uno dei progetti più importanti dell’anniversario dedicandolo all’ accessibilità Oltre, nel corso dell'evento, pere nuove attività inclusive che coinvolgeranno circa 1.000 persone cone i loro accompagnatori, in 10 serate dedicate, dando a tutti la possibilità di seguire lo spettacolo con supporti e percorsi ad hoc tra cui l’ audio descrizione degli spettacoli e i sottotitoli specifici per persone sorde.Anchescende in campo, entra tra i sostenitori del Festival 2023 e diventadi questa iniziativa "volta a creare nuovi standard di fruizione, affinché la gioia dell’opera possa raggiungere ogni spettatore!". La partecipazione dell'azienda al grande evento musicale e culturale si inserisce nell’ambito di Müller For People, ossia il percorso a lungo termine di sostenibilità sociale che l’Azienda veronese ha tracciato per i prossimi anni. "L’Opera è sin dalla sua nascita uno spettacolo multimediale e un– spiega Cecilia Gasdia, sovrintendente di Fondazione Arena –, ma le nuove iniziative di quest’anno, per il 100° Festival, vogliono arricchire di esperienze multi sensoriali lo spazio già riservato da anni in Arena alle diverse abilità, fisiche e cognitive. Grazie a Müller abbiamo studiato percorsi speciali, nuovi mezzi e collaborazioni, affinché questi spettacoli e le creazioni dei grandi maestri arrivino davvero al cuore di tutti"."Dal 1995 Müller Italia è di casa a Verona, straordinaria città d’arte e di cultura cui ci sentiamo profondamente legati – sono invece le parole di Sergio Attisani, Direttore Generale di Müller Italia -. Per questo motivo siamo onorati e grati ai vertici della Fondazione Arena di Verona per averci offerto l’opportunità di contribuire a undi sostenibilità e inclusione sociale, concepito per fare in modo che l‘emozione dell’arte non lasci nessuno escluso".Le quattro opere scelte per inaugurare il progetto, coordinato dalla professoressa Elena Di Giovanni con il supporto della collega Francesca Raffi dell’Università di Macerata, sono: "" (l’opera “regina” dell’Arena), "" (il titolo più rappresentato al mondo), "" (il primo capolavoro di Verdi) e "" (la quintessenza della poetica verdiana). La proposta include le due nuove produzioni del 100° Festival 2023, insieme a due titoli che sono diventati grandi classici molto amati dal pubblico nella storia recente dell’Anfiteatro. Nelle dieci serate dell’iniziativa, che prenderà il via, le opere saranno precedute da percorsi multisensoriali completamente gratuiti (previa prenotazione obbligatoria alla mail [email protected] o tramite il sito web ).Durante questi percorsi le persone con disabilità sarannoe potranno esplorare le scenografie, i costumi, gli attrezzi di scena, guidate dal personale di palcoscenico e dalle sapienti mani di chi ha realizzato gli spettacoli nei laboratori della Fondazione. Ogni recita sarà accompagnata da un(in italiano e in inglese, con sottotitoli, voce, traduzione in lingua dei segni italiana e internazionale, audio descrizione delle immagini) e dotata, durante la rappresentazione, sia di audio descrizione, sia di sottotitoli per persone sorde. La fruizione dei servizi di accessibilità è completamente nuova e si avvale di tecnologie all’avanguardia. “Sarà inoltre garantita a tutti gli spettatori presenti la possibilità di accedere a un’altra novità assoluta - anticipano gli organizzatori -: i. Si tratta di strumenti altamente inclusivi che, replicando la grafica e la struttura dei classici programmi di sala cartacei (con sinossi, note di regia, foto e informazioni sugli spettacoli), offrono testi semplificati con caratteri modificabili e ingrandibili, immagini e bozzetti di scena con audio descrizione per persone ipo e non vedenti, e testi tradotti nella lingua dei segni italiana.Gli stessi programmi di sala saranno disponibili, con traduzione in lingua dei segni internazionale . Saranno infine rese disponibili delle schede per le quattro opere in linguaggio Easy To Read (promosso da “Inclusion Europe”, l’Associazione europea per persone con disabilità cognitive), sia italiano che inglese."Arena Per Tutti porta a compimento un percorso di oltre 15 anni - afferma Elena Di Giovanni - in cui ho visto l’accessibilità agli spettacoli nascere e crescere, in Italia e nel mondo. Questo progetto nasce essendo da subito il più importante, il più aperto e il più internazionale. Siamo pronti ad accogliere, nel teatro d’opera più grande del mondo,. E siamo pronti, con loro, a far crescere Arena Per Tutti negli anni a venire". Il progetto si avvarrà della collaborazione della consulta per le disabilità della città di Verona e delle associazioni di disabili sensoriali di Verona e del Veneto e rientra nel quadro del progetto regionale “Turismo sociale e inclusivo del Veneto”.