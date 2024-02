Biancaneve, mai più con i sette nani. Peter Dinklage: "Basta con gli stereotipi del c... Ipocriti!"

La risposta Disney

Dopo il bacio del principe 'non richiesto' finito sotto processo, nell’epoca del politicamente corretto le care, vecchie fiabe per bambini sono nuovamente nell’occhio del ciclone. Questa volta, per una motivazione legata all’...Le accuse dicontro il prossimo remake disono state prese molto sul serio dellache, prendendo atto della situazione e anche dell’attuale contesto, in un comunicato ufficiale annuncia “che si sta consultando con persone affette daper prepararsi al film“. Il protagonista del “Cyrano“ di Joe Wright, nonché il Tyrion de “Il Trono di Spade“, si è infatti infuriato quando ha capito che la versione con attori in carne ed ossa di Biancaneve targata Disney avrebbe conservato i sette nani.“Per evitare gli stereotipi dello storico cartone animato originale - sottolinea la Cosa di produzione di- stiamo intraprendendo un approccio diverso a questi sette personaggi e ci stiamo consultando con i diretti interessati (ossia persone affette da nanismo, ndr). Non vediamo l’ora di condividere di più appena si inizierà la produzione del film dopo un lungo periodo di sviluppo“. Ospite del, Peter Dinklage, affetto da una forma di nanismo, aveva denunciato che si continua a raccontare la storia di “Biancaneve e i sette nani“ in un certo modo e non ha senso se si vuole essere progressisti. L’ha anche definita “una. Addio Cucciolo, Mammolo, Eolo eccetera, eccetera... ildi cui parla Dinklage è destinato a svariati cambiamenti: in cantiere da diversi anni, solo ultimamente è tornato alla ribalta delle cronache, quando è stata diffusa la notizia che nel ruolo della regina cattiva avremmo trovato, mentre la protagonista diavrebbe impersonato. La regia è stata affidata a Marc Webb, mentre la sceneggiatrice scelta è Greta Gerwig. Le musiche, infine, saranno del duo a cui è stata affidata la colonna sonora di(Benj Pasek e Justin Paul).Tornando alla polemica scatenata da, che durante la promozione di Cyrano, ha manifestato la sua totale disapprovazione nei confronti del progetto - riportiamo le sue dichiarazioni: “Davvero non voglio offendere nessuno, ma sono rimasto un po’ sconcertato quando si sono detti fieri di aver preso un’attrice latino-americana per il ruolo di Biancaneve ma hanno lasciato che il film raccontasse ancora una volta la storia di. Un momento, fermi tutti, guardate cosa state facendo. Per me non ha alcun senso. Siete progressisti da una parte ma poi continuate con quellasui sette nani che vivono insieme in una caverna? Ma che c… state facendo? Significa forse che la mia battaglia non è servita a niente? Forse non mi sono fatto sentire abbastanza. Non so quale studio ci sia dietro, ma come sono orgogliosi! Tutto il mio affetto e il mio rispetto per l’attrice e per tutte le persone che hanno pensato di aver fatto la cosa giusta, ma cosa state facendo?".Il remake live action didella Disney è diretto da Marc Webb ed è solo l’ultimo delle rivisitazioni live action dei classici animati della Disney. basti pensare adi Tarsem Singh, connella parte della Regina ein quella di Biancaneve. Là i nani c’erano, ma diventavano quasi degli, e soprattutto la mise en scene era rivoluzionaria.La scorsa estate la star diè stata scelta per il ruolo principale e lo scorso novembre è stato annunciato che la star disi era unita al cast come la. Di recente sembra che anchesia stato aggiunto al cast. Finora, Disney non ha annunciato il casting o i piani per i nani nel remake live-action. Per quanto riguarda, l’attore ha continuato dicendo ache non è contrario a un adattamento di Biancaneve in generale, dovrebbe solo essere fatto nel