Madonna celebra l’amore e la libertà davanti a più di milione e mezzo di persone

Un concerto gratuito, sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, davanti a un pubblico infinito, per celebrare i suoi ‘primi’ 40 anni di carriera. Che Madonna sappia fare le cose in grande stile è ormai una cosa certa, ma anche in questa occasione è riuscita a lasciare a bocca aperta il mondo intero, trasformando l’iconica location nel suo personale teatro dove mettere in scena in forma di musical la ricostruzione di quattro decenni di puro spettacolo.

“La storia della mia vita, la storia di una donna coraggiosa, un pò naïve, idealista e a volte ridicola arrivata dal Michigan a New York 40 anni fa con un sogno e appena 35 dollari in tasca”, ha detto Louise Veronica Ciccone, nota semplicemente come Madonna, rivolgendosi al pubblico in delirio arrivato fin dalle prime ore di ieri per prendere parte all’ultima – incredibile – tappa del The Celebration Tour, già considerato il più grande concerto della storia dell'artista statunitense. La folla, immensa, sulla sabbia e lungo il viale di fronte all'oceano si estendeva per diversi isolati: secondo le stime delle autorità, 1,6 milioni di persone hanno assistito al concerto, sfidando il caldo che sulla costa del Brasile si fa già sentire.

Una folla oceanica assiste al concerto di Madonna sulla spiaggia di Copacabana

Un palco da oltre 800 metri quadrati, schermi a led, un articolato gioco di luci hanno regalato uno show dal grande impatto visivo – oltre che sonoro – a tutti i presenti. E come spesso accade, affidandosi a basi preregistrate per la musica, i protagonisti sulla scena sono sono stati i corpi: quello della show-woman 65enne, ma anche quelli dei danzatori dei corpi di ballo, impegnati in coreografie articolate dall’effetto wow assicurato. Madonna, in oltre due ore di concerto, ha eseguito canzoni come “Vogue”, “Express Yourself” e “Celebration”, in conclusione del tour dei suoi più grandi successi iniziato alla fine dell’anno scorso.

Non sono mancate, ovviamente, provocazioni e trasgressioni, grazie all'interazione sensuale con i ballerini, tra allusioni sessuali, scene erotiche e baci appassionati che hanno scatenato i fan.

Durante il concerto non sono mancati momenti di trasgressione e atteggiamenti sensuali sul palco

La ballad “Live to tell”, ad esempio, ha fatto da colonna sonora a una parentesi più intimista, in cui la cantante ha omaggiato amici e personaggi famosi – tra cui i brasiliani Renato Russo e Cazuza – morti di Aids. Un richiamo al 1989, quando la pop star decise di includere nel libretto dell’album Like a Prayer un riferimento a questa malattia in un’epoca in cui parlare dell’epidemia di Hiv era ancora un tabù. Una scelta dettata dai tempi forse, visto che ancora oggi non si è ancora dissipato completamente lo stigma che circonda le persone sieropositive, soprattutto se queste fanno parte della comunità Lgbtq+.

Due ragazzi si baciano al concerto di Madonna a Rio de Janeiro

E proprio agli eventi mondani di quest’ultima fetta della società, nella New York degli anni '80 – ispirazione per il suo lavoro –, ha fatto riferimento cantando “Human Nature” e “Crazy for You”, celebrando anche in musica gli attivisti della Queer Nation “che sono stati sempre lì per me”, ha detto Madonna. Che ha poi aggiunto un ringraziamento a “tutti quelli che lottano e rischiano per la libertà e l'amore. Non abbiate paura, lotterò per voi fino al giorno in cui morirò”.