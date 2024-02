Billy Porter critica la cover di Vogue con Harry Styles: "Non hai dovuto sacrificare nulla"

La cover e la de-genderizzazione della moda

"Non ce l'ho con Harry Styles. È politica"

ha espresso la sua indignazione per la. In un'intervista al Telegraph, l'attore e cantante statunitense, 53 anni, ha spiegato che secondo lui Styles ha ottenuto la prima copertina maschile del magazine perché è "bianco ed etero". Nella foto, alludendo al fatto che gli abiti non hanno genere e anche un maschio può indossarla."Non mi sembra una bella cosa.- o la tua gente sta usando la mia comunità - per elevarti. Non hai dovuto sacrificare nulla", ha detto.La star della serie tv "Pose" ha aggiunto che prima dell'uscita della cover, la caporedattrice della rivista, Anna Wintour in persona, lo aveva contattato per chiedendogli indicazioni su come guidare Vogue."Alla fine quella str***a mi ha detto: 'Come possiamo fare meglio?'. Mi ha preso così tanto alla sprovvista che non ho detto quello che avrei dovuto dire", afferma oggi. Porter ha rivelato di aver esortato la Wintour a Porter rivela di aver esortato la Wintour a "usare il suo potere in veste di (direttrice di) Vogue per dare risalto alle voci di chi guida il... Sei mesi dopo, Harry Styles è il primo uomo in copertina", dichiara amareggiato. Eppure, nonostante quello che sostiene Porter sia vero, l'ex cantante della boy band One Direction si è speso molto, negli ultimi anni,e per rendere il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento più inclusivo.Ad esempio con la sua linea beauty 'gender neutral' , proponendo prodotti utilizzabili da tutt* oltre gli stereotipi di genere. O invitando ragazzi e ragazze che partecipano ai suoi concerti a fare coming out in modo sicuro, sentendosi tranquill* nella loro scelta.Il vincitore di un Emmy, un Tony e di un Grammy Awards già in passato ha espresso la sua rabbia per la cover maschile sul magazine di moda, che risale al 2020, precisando che non si trattava di una frecciatina personale nei confronti dell'artista. "Non sto tirando in ballo Styles, ma è lui che volete usare per rappresentare questa nuova visione? A lui non interessa, lo fa solo perché è la cosa da fare".. Questa è la mia vita. Ho dovuto combattere per tutta la mia esistenza per arrivare al punto in cui posso indossare un vestito agli Oscar e non essere ucciso a colpi di pistola. Lui deve solo essere". Proprio tre anni fa, Billy Porter ha scioccato il mondo intero presentandosi sul red carpet degli Academy Awards indossando un lungo vestito di velluto; quell'episodio "ha cambiato tutto, non solo per me, ma per il mondo intero", avrebbe dichiarato successivamente. Un momento storico, che ha fatto da apripista per altre scene di questo genere. Come quella di Brad Pitt sul tappeto rosso del festival del cinema di Berlino in occasione della prima del film “Bullet Train”, a luglio 2022, quando il sex symbol si era presentato con un