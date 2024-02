Calendario Pirelli 2024: "Timeless", un inno alla cultura africana su uno sfondo di colori pop

Il calendario "Timeless"

Prince Gyasi: primo fotografo afroamericano nella storia di "The Cal"

La scelta del Ghana come location per gli scatti

Il mondo sta cambiando, o almeno così sembra. Messaggi inclusivi e battaglie sociali infiammano il dibattito culturale e politico. Questa volta a schierarsi è, che decide di dedicare il suoalla cultura del continente nero e alla bellezza delle sue risorse naturali. Scatti che sembrano dipinti, quelli di, primo fotografo afroamericano nella storia tra gli artisti scelti per immortalare le foto diFamosi fotografi negli anni hanno scattatoper Pirelli. Ilcalendario è stato firmato dallo sguardo anticonformista di Prince Gyasi. Giovane ghanese, che oltre alla soddisfazione per l'incarico, si aggiudica il primato di primo fotografo afroamericano del calendario più celebre della storia. Ha scelto come location per i suoi shooting il, suo Paese d'origine e. Il titolo scelto quest'anno è "Timeless". Protagonista indiscussa degli scatti Naomi Cambell affiancata da un cast tutto afro: la poetessa(lesse una sua poesia all’insediamento alla Casa Bianca di Biden), gli attori, la cantante, l’artista contemporaneo ghanese, il calciatore, la scrittrice(autrice di "Il diritto di contare"), il produttore musicaleII, re degli Ashanti in Ghana. "Timeless" è sicuramente un titolo insolito per un calendario, che scandisce il passare del tempo stesso. A spiegarci il senso di questo curioso nome è proprio l'artista presentando le personalità dei modelli delle sue foto: "È come se fossero dei supereroi. A loro non importa quanti giorni, mesi o settimane ha ogni anno. Riguarda solo loro, quali sono i loro obiettivi e come riusciranno a farli funzionare". Dell'iconica top model, regina della copertina dice: "Naomi ha 53 anni e si muove ancora come se ne avesse 20 perché non pensa al tempo".è un giovane fotografo ghanese di 28 anni, che si unisce ai big della fotografia che negli anni hanno contribuito a portare avanti la tradizione tutta italiana iniziata nel 1964 conconosciuto per i suoi scatti dei Beatles), e successivamente cone molti altri. Prince Gyasi si definisce più che un fotografo un. Esordio inedito per il giovane, che inizia scattando foto, con il suo smartphone, ai giovani nel quartiere degradato di, di cui è originaria sua madre, e dove ha recentemente fondato un organizzazione no profitfinalizzata al finanziamento dell'istruzione dei bambini. L'occasione arriva però con una foto per Iphone nel 2018, con protagonista l'attrice, che conquista il pubblico dei social network. Da quel momento la sua carriera decolla, nel 2019 scatta foto per GQ della cantante nigeriana. Successivamente collabora con. Nel 2021 immortala una cover story con Naomi Campbell per. Fiorente carriera quella del giovane fotografo ghanese che ha visto le sue foto esposte alle fiere d'arte internazionali più importanti, tra i famosi collezionisti c'è ancheUn segnale importante quello della nota azienda, che quest'anno mette in discussione gli ideali occidentali e si apre alla narrazione veritiera dell' Africa su uno sfondo di colori pop e con degli ambassador d'eccezione. Prince Gyasi ha un obiettivo ben preciso: "Il resto del mondo ha una percezione così falsa del continente africano… Per meIl giovane fotografo accompagna il suo pubblico, attraverso i suoi scatti in un viaggio alla scoperta delle bellezze naturali e della cultura del suo Paese: "Il Ghana – spiega -. É la porta dell’Africa dove puoi trovare di tutto: cacao, oro, bauxite, petrolio... Ho voluto portarci Pirelli per far conoscere un nuovo mondo attraverso un calendario che rimarrà per sempre, creando magari nuove possibilità di sviluppo." Gyasi aggiunge: "Dopo il, dove è stato realizzato il calendario 2008, è bello andare in un altro paese africano, scoprirne la cultura e incontrare la gente del luogo. È il paese più pacifico dell’Africa. Penso che sia un luogo speciale e sentirete l’energia quando ci andrete. È stato molto stimolante fare uno shooting sul posto e far capire meglio come il paese funzioni". D'obbligo il commento di, vice presidente di Pirelli che riguardo alla scelta del tema di quest'anno spiega: "L’Africa avrà tra qualche anno 2 miliardi e mezzo di abitanti, è alle porte di casa e non pensare a costruire qualcosa insieme è sbagliato. E anche se non abbiamo ancora nessun progetto specifico, seguiamo come sempre lo sviluppo dei mercati".