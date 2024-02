Caso Lizzo: spuntano sei nuove accuse contro la cantante

Le nuove denunce

La replica di Lizzo: "Accuse oltraggiose"

Gli avvocati che rappresentano le tre ex ballerine del team di Lizzo, che hanno denunciato la cantante di fat-shaming e molestie sessuali , hanno dichiarato che stanno esaminando. Almeno sei persone che dicono di aver lavorato con l'artista 35enne hanno presentato ulteriori accuse nei suoi confronti. L'avvocato giuslavorista Ron Zambrano ha dichiarato che queste testimonianze riguardano un "" e la mancata retribuzione dei dipendenti.Lizzo, rapper, flautista e cantante americana, ha definito false le precedenti accuse mosse da Arianna Davis, Noelle Rodriguez e Crystal Williams, sostenendo di "che la gente e i media hanno dipinto come tale".Stando a quanto riporta NBC News, il legale ha riferito che il suo studio sta vagliando nuove accuse da parte di almenoche hanno dichiarato di essere state in tournée con la celebrity, il cui vero nome è Melissa Viviane Jefferson. Tra le persone che hanno presentato le recenti dichiarazioni ci sarebbero anche alcuni che hanno detto di aver lavorato aldi Amazon Studios della cantante, "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls ". Zambrano afferma che, esaminando le denunce, ha stabilito che alcune sono potenzialmente perseguibili, mentre altre non lo sono.La settimana scorsa, tre ragazze che avevano fatto parte del corpo di ballo per le tournée con la star hanno, religiose e razziali, discriminazione, aggressione e sequestro di persona. In risposta la 35enne aveva dichiarato: "Di solito scelgo di non rispondere a false affermazioni, ma queste sono così incredibili per come appaiono, e troppoper non essere affrontate"."Queste voci clamorose provengono da ex dipendenti il cui comportamento durante il tour è stato giudicato", rincara la donna finita sotto i riflettori dello scandalo. "Come artista, sono sempre stata molto sensibile a ciò che faccio. Prendo sul serio la mia musica e le mie esibizioni perché alla fine della giornata voglio solo pubblicare il meglio della mia arte, che rappresenti me e i miei fan". "Con la passione arrivano anche il. A volte devo prendere decisioni difficili, ma non è mai mia intenzione far sentire nessuno a disagio o come se non fosse apprezzato come parte importante della squadra".Intanto però, nonostante la ragazza di Detroit le ritenga falsità, da paladina della body positivity che ha costruito la sua fama anche come portatrice di messaggi inclusivi e di empowerment femminile, il caso delle denunce rivolte a lei e aBastava dare un'occhiata al numero di follower sul account Instagram subito dopo il lancio della notizia: in un giorno, stando al sito di statistiche Social Blade, Lizzo ha persoMa il drastico calo di seguito riguarda anche gli altri profili social della cantante: su, ad esempio, Twitter/X l'hanno. Segno che comunque vada a finire la vicenda, la sua immagine pubblica ha risentito parecchio delle denunce.