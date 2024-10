Piero Pelù rinvia il tour, “Continua il duello con gli acufeni”

Nuovo stop per Piero Pelù, costretto a interrompere il tour dei concerti ripartito a inizio estate per il ripresentarsi di una ‘vecchia amica’: “Pare che ci risiamo – ha scritto sul suo profilo Instagram –. Gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fot*uti acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai”.

Un messaggio, quello del Diablo toscano, di dispiacere nell’annunciare un nuovo rinvio del suo “Deserti tour” che avrebbe dovuto portarlo tra novembre e dicembre nei principali club italiani, ma anche di voglia di riscatto, per tornare al più presto sul palco a fare musica e a divertirsi insieme al suo pubblico. Le date, infatti, verranno recuperate nella primavera 2025, sperando in una tregua dall’acufene. Quel disturbo dell’udito, un fischio costante nelle orecchie, che lo affligge dall’estate 2023 e che lo aveva già costretto a cancellare i concerti e a rimandare l’uscita del nuovo album, “Deserti”. “È stato un incidente sul lavoro – aveva spiegato Pelù annunciando il ritorno – Ero in studio di registrazione e ho subìto uno choc acustico” che l’ha portato addirittura a perdere momentaneamente i sensi”.

E ora la storia si ripete ancora, ma lui non si demoralizza: “Ringrazio tutti voi che avete già comprato i biglietti per l'amore che mi trasmettete ogni volta. La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio '25 e preparatevi che sarà più potente che mai!", aggiunge il rocker che già a giugno del 2023 si era dovuto fermare per lo stesso problema. Queste le date aggiornate: 14 aprile Milano, 23 aprile Padova, 29 aprile Roma, 2 maggio Napoli, 4 maggio Modugno (BA), 8 maggio Torino, 11 maggio Bologna, 16 maggio Firenze. Per chi non potrà partecipare, sarà possibile richiedere il rimborso tramite il circuito di vendita utilizzato, entro il 25 novembre.