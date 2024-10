Britney Spears si è “sposata con se stessa”

Britney Spears si sceglie ancora: l’artista ha sposato se stessa, come annunciato in un post su Instagram. “Il giorno in cui mi sono sposata”, ha postato domenica 20 ottobre, celebrando pubblicamente l’amor proprio.

Spears, 42 anni e madre di due figli, è apparsa davanti alla telecamera sorridente, indossando un abito e un velo color avorio, mentre in sottofondo suonava “Fields of Gold” di Sting. La cantante di “Toxic” Ha imparato finalmente ad amarsi e, dopo tutto quello che ha affrontato negli ultimi anni, non ha più bisogno di nessuno. E infatti scrive: “Il giorno in cui mi sono sposata... Lo riporto perché potrebbe sembrare imbarazzante o stupido, ma penso che sia la cosa più geniale che abbia mai fatto!!!”.

Una celebrazione di self-love che continua anche in altri firmati, in cui sembra essere su un aereo privato: in questo l’attrice e pop star balla scatenata con indosso con un mini abito di seta bianca e occhiali da sole con montatura bianca sulle note di “Run, Baby, Run” di Sheryl Crow.

Il divorzio da Sam Ashgari

Nel 2023, nemmeno il tempo di superare i problemi giudiziari ed economici con il padre, Britney Spears aveva annunciato la separazione dal marito Sam Ashgari, e il divorzio è stato poi ufficializzato lo scorso maggio. Legati da fine 2016 prima di sposarsi il 9 giugno 2022, dal 2 dicembre 2024 la 42enne potrà dichiararsi anche legalmente single, poiché la legge della California richiede un periodo di attesa di almeno sei mesi.

Dai documenti del tribunale emerge che i due si erano separati il 30 luglio 2023 a causa di “differenze inconciliabili che hanno portato alla rottura irrimediabile del matrimonio, rendendo impossibile per le parti vivere insieme come marito e moglie”.

A marzo Asghari però aveva rivolto solo elogi alla moglie: “È stata una benedizione poter condividere la vita con qualcuno per molto tempo. Le persone si allontanano e vanno avanti”, ha dichiarato. Insistendo sul fatto che voleva celebrare il tempo trascorso insieme, l'attore e modello trentenne ha aggiunto: “Non ho mai capito quando le persone si separano [e] parlano male l'uno dell'altra. È una cosa che non farò mai perché ho avuto solo un'esperienza fantastica e grandiosa, e sarà sempre parte della mia vita, un capitolo della mia vita”.