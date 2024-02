Chloé Zhao prima donna asiatica a vincere l'Oscar come miglior regista. E fa doppietta di statuette con Nomadland

Una cosa è certa: l'edizione numero 93 deglirimarrà a lungo scolpita nella memoria di tutti gli appassionati di cinema e non. Anche e soprattutto per l'importante componente femminile tra i vincitori. A cinque anni dall'appello per far sì che gli Oscar divino più inclusivi e meno "bianchi", la cerimonia che si è svolta ieri sera a Los Angeles (questa notte in Italia) non solo è stata la prima, ma anche quella che ha premiato una donna alla regia e per di più di origini asiatiche.è infatti la primaa ricevere il riconoscimento alla miglior regia e ladopo Kathryn Bigelow, che si portò a casa la statuetta nel 2010 per The Hurt Locker. Zhao ha così consolidato il suo dominio della categoria in questa stagione di premi: dopo le vittorie ai, alla(Leone d'oro per il miglior film) e ai, ha ottenuto la prestigiosa statuetta per la miglior regia con, il suo acclamato road movie. La pellicola ha vinto anche il premio die quello per la miglior, andato a Frances McDormand, considerata la più 'antidiva' di Hollywood ma già alla terza vittoria. Nata a Pechino, Chloé Zhao ha studiato nel Regno Unito e negli Stati Uniti da adolescente, prima di trasferirsi definitivamente in America per il college. Nomadland è il suo terzo film, dopo Songs My Brothers Taught Me (2015) e The Rider (2017). Più tardi quest'anno uscirà Eternals, un film di supereroi Marvel con Angelina Jolie e Richard Madden che potremo vedere su Disney+. Nella storia degli Academy Awards solosono state candidate alla miglior regia: la prima è stata la nostra, premiata con l’Oscar alla carriera nel 2020, e la penultima Greta Gerwig, che nel 2018 è stata battuta da Guillermo Del Toro. Il premio di quest'anno è stato consegnato virtualmente a Zhao da Seul dal vincitore dell'anno scorso, Bong Joon-ho di Parasite.Durante la cerimonia a Los Angeles, Chloé ha ringraziato l'Academy, i suoi colleghi nominati e tutta la squadra che ha lavorato a Nomadland. "Ultimamente ho pensato molto aquando le cose si fanno difficili" ha detto la regista durante il suo discorso. E ha continuato, condividendo con il pubblico dell'Academy unche è anche un messaggio di speranza per tutti: "Penso a qualcosa che ho imparato da bambina, quando stavo crescendo in Cina. Mio padre e io facevamo un gioco, imparavamoe le recitavamo insieme, provando a finire le frasi l'uno dell'altra. Ce n'è una che ricordo molto bene, si chiama 'The three caracter classic' e la prima frase recita". "Quelle sei lettere (in cinese, ndr) hanno avuto un grande impatto su di me - ha continuato Zhao - e ci credo ancora veramente anche oggi. Anche se a volte potrebbe sembrare il contrario, è vero, ho sempre trovato la bontà nelle persone che ho incontrato. Quindi questo (premio) è per chiunque abbiadi aggrapparsi alla bontà in se stessi e negli altri. Questo è per voi. Voi. Grazie", ha concluso. Un'edizione da ricordare dicevamo. È stata infatti anche quella in cui, per la prima volta, duehanno ricevuto l'Oscar per il miglior trucco e acconciatura.sono state premiate per il loro lavoro su Ma Rainey's Black Bottom, il film di Netflix su una delle pochissime interpreti di colore (e apertamente lesbica) nell'America degli anni '20. Tra gli altri premi assegnati quello a, miglior attore con The Father a 83 anni e il più anziano nella storia a ricevere una nomination., l'ultimo capolavoro della Pixar trionfa tra imentre Thomas Vinterberg, regista danese delcon Another round, ha commosso l'intera platea dedicando l'Oscar alla figlia morta poco prima dell'inizio delle riprese: "Lei fa parte di questo miracolo", ha detto durante il suo intervento.per il cinema italiano, rimasto senza premi nonostante le due candidature: quella diai costumi di scena e al trucco e quella dicon la sua per "Io sì", canzone originale per La vita davanti a sé di Edoardo Ponti.