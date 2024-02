Demi Lovato rivela: “Ho scoperto di identificarmi come non-binaria, mi sto scoprendo”

Qualche tempo fa aveva dichiarato di essere. Su Twitter ha invece fatto sapere ai suoi fan di avere anche. Ciò significa chenon sente di corrispondere strettamente al genere maschile o a quello femminile. L’identità non binaria può essere declinata in molte sfumature, come, ed è comune l’idea che il genere non sia unico e fisso, ma fluido ed in continua evoluzione. Nella comunitàla lettera “q” sta per queer, dal tedesco quer ovvero “diagonale”, ed esprime proprio questa categoria. Questa definizione, dunque il sesso delle persone dalle quali siamo attratte. La famosa cantante ha deciso di dichiararsi in pubblico dopo une che, dice Lovato "per me apre un nuovo livello di vulnerabilità. Questo rappresenta meglio la fluidità che sento nella mia espressione di genere, e mi permette di sentirmi più autentica e fedele alla persona che so di essere e che". Ha poi aggiunto: "Lo sto facendo per coloro che non hanno potuto condividere chi sono veramente con le persone che amano. Per favore,: vi invio un sacco di amore". Ha anche sottolineato che "sta ancora imparando", e prima viveva "per quelli dall’altra parte delle telecamere". La pop star è giunta a questa conclusione grazie ad un lungo periodo in cui ha riflettuto sulla sua esistenza, sulle sue preferenze e sulla sua vita sentimentale. Originaria del Nuovo Messico, l’artista ha scalato in breve tempo la, ottenendo preziosi riconoscimenti. Classe 1992, l'artista è conosciuta per essere unadegli Stati Uniti. Ha esordito quando era ancora molto piccola nel programma "Barney & Friends", ma il suo successo è avvenuto grazie al ruolo ottenuto nella serie di film. Da quell’esperienza, l’attrice ha ottenuto un contratto con la Hollywood Records pubblicando il suo primo album, "Don’t Forget". Demi Lovato ha inoltre preso parte a diversi film e alcune serie televisive. La ragazza ha avuto un'fin dagli esordi. Ha spesso parlato del disturbo alimentare di cui ha sofferto in passato. Oggi è ambasciatrice della filosofia della, ma in passato è stata protagonista di tristi episodi dia causa del suo peso, che l'hanno portata alla. Risale all’ottobre 2010 il suo ricovero in una clinica specializzata nel recupero da problemi di bulimia e autolesionismo. Affetta da un, le è stato diagnosticato un severo esaurimento nervoso che l'aveva anche spinta all'abuso di. La sua vita tormentata è stata caratterizzata anche da un ricovero a Los Angeles per una sospetta overdose di eroina e da un tentativo, per fortuna fallito, dicon una dose massiccia di farmaci. Un gesto estremo sventato all'ultimo dai soccorsi. Ad oggi, la cantante sembra volersi dedicare maggiormente alla. e tutti speriamo che la ragazza possa finalmente trovare la pace tanto agognata.