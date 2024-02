Emmy Awards, Michaela Coel dedica il premio per "May I destroy you" alle vittime di violenza sessuale

Una parata di stelle agli, con la cerimonia di premiazione che a Los Angeles è tornata a svolgersi. Tra attese confermate, pronostici, vincitori e 'vinti', c'è stato spazio anche per momenti emozionanti e di riflessione, come il discorso dell'attrice e sceneggiatricerivolto agli autori.Alla 73esima edizione degli Oscar della televisione la star 33enne ha"per una miniserie, un film o uno speciale drammatico" per la sua serie BBC/HBO,a ricevere una statuetta in questa categoria. Sul palco ha rivolto un toccante e potente messaggio di ringraziamento, rivolgendosi in particolare ai suoi colleghi autori, prima di dedicare lo show a tutte le vittime di violenza sessuale. "Ho solo scritto una piccola cosa per gli sceneggiatori", ha iniziato. ", in un mondo che ci spinge a rovistare nelle vite degli altri per aiutarci a determinare meglio come ci sentiamo noi stessi, e per riempire a nostra volta il bisogno di essere costantemente visibili". Poi ha aggiunto: "Perché la visibilità, in questi giorni, sembra equivalere al successo. Non abbiate paura di sparire da esso, da noi, per un po', e vedere cosa vi viene in mente nel silenzio". "", ha concluso la Coel ritirando la statuetta.Oltre a scrivere "I May Destroy You", l'attrice britannica ha creato, co-diretto, prodotto e recitato nello show, che esplora un viaggio nell'identità personale affrontando anche ile di. Nella serie drammatica, scrittrice londinese e star di Twitter, personaggio vagamente basato sulla vita della stessa Coel, dopo che è stata violentata nel 2016. Divenuta celebre come icona della generazione Y dopo la pubblicazione del suo primo libro intitolato "Cronache di una millennial stufa", la giovane scrittrice Arabella si concede una serata di svago e leggerezza. Ma dopo una notte spesa tra alcool e balli, al mattino la protagonista si ritrova con un telefono distrutto, un taglio in fronte e ben pochi ricordi della nottata appena trascorsa. Questa serie tv. Lo stesso, nel mondo reale, che ha denunciato a gran voce l'attrice e sceneggiatrice dal red carpet di Los Angeles.