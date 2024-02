Firenze, torna l'Immagina Florence film festival

Film e documentari in proiezione a Firenze

Tematiche sociali al centro

Start alle 18

Al via la seconda edizione dell'promosso dall'Associazione Culturale Immagina di Firenze.A partire da lunedì 9 ottobre, nella sede di, saranno proiettati gratuitamente per la cittadinanza i lungometraggi, i corti, i documentari e i film di animazione finalisti del contest dedicato alle produzioni indipendenti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità di quest'anno i laboratori aperti al pubblico di doppiaggio, regia, sceneggiatura e giornalismo cinematografico“Benché non avessimo indicato un soggetto specifico cui attenersi – spiega il regista e direttore della Scuola di Cinema Immagina-, a stupirci è stato il fatto che moltissimi lavori siano stati dedicati a tematiche sociali: dalla condizione della donna in Iran all'immigrazione , fino alla violenza domestica. Gli emergenti oggi impegnati nel cinema indipendente rappresentano i veri artisti di domani e anche in questa edizione i veri protagonisti sono infatti i registi e i critici emergenti: da un lato coloro che hanno partecipato con i propri lavori da tutto il mondo, dall'altro i nostri allievi che hanno composto la giuria per la selezione”.Si comincia lunedì alle 18, con la proiezione dei lavori “Survivor” di Karim Azimi (Iran); “A Refugee’s Guide to Rome” di Ted Efremoff (Stati Uniti), e “Ulalume” di Gary D. Rhodes, per la categoria Animated Film. Domenica 15 ottobre l'evento finale: alle 16 l'incontro con l’attore Daniele Perrone; alle 18,30 la conferenza “La storia del cinema: una storia tutta da scoprire” a cura del docente e direttore artistico della kermesse Giovanni Bogani; alle 20,30 la premiazione dei lavori vincitori di tutte le categorie. Programma completo su www.immaginaflorencefilmfestival.com.