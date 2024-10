Eleonora Giorgi, un anno dopo la scoperta del tumore: “La chemio è pesante”

E’ diventato ormai un appuntamento fisso per Eleonora Giorgi il collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo. Un appuntamento che le è molto di supporto in questo momento e le regala una parvenza di normalità.

E’ tornata anche oggi, ad un anno dalla diagnosi del tumore al pancreas. “Al mio compleanno dell’anno scorso è arrivata quella strana tosse che oggi ringrazio perché mi ha convinto a fare la tac, questo anno ce lo abbiamo avuto e siamo stati fortunati”. Nella puntata di oggi era insieme ai figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli.

“Sto facendo una chemio molto molto seria – ha raccontato Giorgi – ogni 14 giorni e quando la faccio per 12 giorni sto malissimo, poi ne ho due di tregua. Sono molto provata, gli effetti della chemio sono soprattutto impossibilità di mangiare, e se non mangi il veleno della chemio ti invade con più potenza. E’ una lotta quotidiana. Io che avevo una vita normale, mi ritrovo oggi che la mia giornata modello è sforzarmi di mangiare. Ho dovuto anche rinunciare a una cosa carina di lavoro, ma non me la sono sentita. Fra una chemio faremo una tac da far tremare i polsi perché ci dirà se la terapia sta funzionando. A gennaio, poi, inizierò con un farmaco sperimentale all’ospedale di Verona. Mi godo ogni momento e accolgo tutto quello che arriva come un dono in più”.