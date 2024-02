Francesco Bianconi: “La poesia anima anche la musica, ma oggi vi dico 'Ciao' con Clio“

La parola a Clio

Al momento sono queste le date

Giovanni

Francesco Bianconi e, torna al live. L’appuntamento è fissato per sabato 21 maggio a Roma Auditorium Parco della Musica. A Firenze lo spettacolo si è tenuto venerdì 20 maggio al Teatro Puccini, stesso giorno in cui è uscito il nuovo singolo, realizzato insieme alla cantautrice francese Clio. "Ho fatto un sacco di cose ultimamente. Oltre aho realizzato, con cover di artisti che mi piacciono e di me stesso, cioè di pezzi che ho scritto per altri interpreti e che non avevo mai inciso".La pausa di due anni per ricaricare le energie sta per finire per i, nel frattempoha realizzato due album da solo ed è partito in tour con un nuovo entusiasmante show che non lo vede protagonista con il gruppo di Montepulciano, ma con 'La Sua Stupefacente Band' (Angelo Trabace al pianoforte; Zevi Bordovach all’harmonium, Moog e Mellotron; Alessandro Trabace al violino; Sebastiano de Gennaro alle percussioni e al vibrafono; Stefano Pilia alla chitarra; Enrico Gabrielli a sassofoni, clarinetto, sintetizzatori e flauto)"E’ un concerto suonato da musicisti meravigliosi e, come un set di classica o di jazz, è assolutamente libero, non ci sono sequenze preregistrate e il set fluisce seguendo il nostro umore e quello che suoniamo. Ci sono delle piccole accelerazioni, rallentamenti. Dentro le canzoni ci sono spazi per piccoli momenti di improvvisazione . Mi piace che sia così, con un’anima diversa ogni sera, un po’ come era la musica una volta. Non aveva senso secondo me fare uno spettacolo dal vivo che fosse troppo fedele all’incisione. Mi piace che i concerti siano i concerti e che il disco sia il disco"."In un’ora e mezzo di musica sarà un crescendo studiato anche dal punto di vista del volume e dell’elettricità. Partiremo un po’ più acustici e da camera e arriveremo più fragorosi verso il finale"."Non lo so neanche io, credo dipenda dalle cose di cui uno si nutre. Una parte di letture e un’altra di esperienze di vita, tutto frullato insieme, che creano la mia modalità di espressione. Credo che in generale leggere ed essere curiosi, divoratori di stimoli di vario tipo, aiuti a fare i mestieri creativi. Bisogna essere curiosi e abbeverarsi a tante fonti. Leggere ascoltare la musica degli altri, avere le antenne ben dritte, secondo me aiuta"."A me piace in generale e trovo che ogni tipo di linguaggio poetico derivi dall’accostamento insolito di particelle di mondi anche molto distanti fra loro. Anche da un punto di vista puramente lessicale la poesia è l’accostamento insolito e assolutamente sorprendente di una parola del lessico più colloquiale con un termine più aulico, che non hai mai sentito. Cerco di operare così, poi T. S. Elliot lo fa meglio, ma lo scontro fra mondi lontanissimi dona quella sorta di espressione poetica che per me anima anche la musica, le canzonette"."Devo dire che, con i Baustelle e senza, sono stato sempre fortunato, forse anche per merito nostro, a gestire i rapporti con le case discografiche, con le multinazionali. Alla fine siamo sempre riusciti a far capire chi eravamo e a portare i discografici ad abbracciare cose azzardate o sperimentali. Penso a un disco come, che è una sorta di colossal per orchestra di 70 elementi, un disco mostruoso da tanti punti di vista. Sono contento perché chiunque abbia lavorato con noi abbia capito chi eravamo e io abbia potuto continuare a creare con la massima libertà di manovra. Non ho molti rimorsi, ho sempre fatto quello che mi andava di fare"."Stiamo lavorando insieme al prossimo disco. Intanto ho scelto, come singoli, due canzoni d’amore che ho cantato con un’altra artista: dopo il successo diche ho interpretato con, esce, sia in Francia sia in Italia, un mio duetto con la brava cantautrice francese Clio, di cui sono grande fan"."No, loro sono bravissimi, ma sinceramente non saprei cosa invidiargli. Sono contento di essere me stesso e di avere costruito un percorso di tutto rispetto, che continua a evolversi con impegno e gioia creativa"."Francesco Bianconi mi ha fatto il piacere e l’onore di inviarmi la sua canzonedice Clio - e di propormi di cantarla in duo. Quando l’ho ricevuta è stato amore a prima vista: la canzone, la musicalità della lingua italiana ma anche il modo in cui Francesco riesce a far suonare le parole con la sua scrittura, il suo modo di cantare, la sua voce, la forza delle sue melodie. Siamo stati entrambi talmente soddisfatti della nostra collaborazione che c’è venuta naturale l’idea di scriverne una versione in francese". Prodotto da Amedeo Pace, mixato da Sam Evian, il brano esce in due versioni, una in italiano e una in francese in digitale nei rispettivi Paesi, e anche in vinile 45 giri in edizione limitata che contiene entrambe le versioni in entrambi i Paesi.20 Maggio Firenze Teatro Puccini 21 Maggio Roma Auditorium Parco della Musica 24 Maggio Udine Teatro da Udine 25 Maggio Brescia Teatro Grande 26 Maggio Rovereto Auditorium Melotti 30 Giugno Milano Triennale Milano Teatro 26 luglio Scarlino (GR) Rocca Pisana Castello di Scarlino