Frida Bollani Magoni, la musica per vedere oltre. "Sono cresciuta circondata d'arte"

Nemmeno 18 anni e già si sta imponendo come una delle artiste più mature e sorprendenti del panorama internazionale: è, cantante, pianista e compositrice toscana, figlia del pianistae della cantante. Nata in Versilia il 18 settembre 2004 e residente nella campagna pisana, tra Cascina e Navacchio, da sempre è immersa nel mondo dei suoni e della musica. ". Ho un nonno che dipinge, mia mamma fa la cantante, papà il pianista. Ho iniziato così a due anni, quasi per gioco. Lo studio del pianoforte e la professionalità sono arrivati dopo" racconta la giovane artista che ha iniziato a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del, che le ha insegnato la. Frida, infatti, èma non ha mai ritenuto la sua condizione un ostacolo. "Lo considero un dono, anzi. Proprio per questo la natura mi ha dato tante altre cose, come la capacità di ascoltare in modo diverso rispetto agli altri:. La fortuna di non vedere, o vedere pochissimo, mi ha permesso insomma di sviluppare e tenere allenato l'udito" dice l'artista. Gli spartiti? "Ci sono quelli in braille: i primi anni andavo a orecchio, poi il maestro Razzuoli mi ha insegnato aMa per me non è stato difficile, sono abituata così fin dall'inizio. E poi, quando sisi ha in testa il brano e non ci si ferma neanche per girare la pagina, è un vantaggio" ammette la giovane che ha collaborato più volte con l’di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all'Auditorium Parco della Musica di Roma.In qualità di ospite si è esibita al Premio Bianca D’Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura deglipresso l’ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a 10.000 persone. Si è spesso esibita comea sorpresa neisia in Italia che all’estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a: "The Adventures of Peter Pan" e "Jesus Christ meets the Orchestra". Nel 2021 è stata tra le protagoniste della settima edizione del Lucido Festival , dedicato alla diversità e alla. Da poco ha pubblicato il primo album dal titolo "" che ora sta promuovendo in giro per l'Italia. Tra le prossime tappe, ilsarà in concerto nel Cortile degli Uomini, magnifico chiostro dell’Istituto degli Innocenti, nell'ambito del. Tra le altre date toscane ci sono il 15 luglio Pisa a La Nunziatina, il 23 luglio al Castello di Scarlino nel Grossetano, il 29 luglio a San Miniato, il 30 luglio a San Romano in Garfagnana alla Fortezza delle Verrucole."Il filo conduttore della mia vita. Non vedere mi ha permesso di sviluppare meglio gli altri sensi, compreso l'udito. E in casa, fin da bambina ascoltavo musica, tanta e variegata. Ed è forse per questo che oggi continuo ad ascoltare un po' di tutto, senza fare distinzione di generi ma scegliendo in base ai miei gusti"."Mi piacciono Ariana Grande e Olivia Isabel Rodrigo, cantautrice e attrice che va molto forte tra i miei coetanei. Il preferito è Oren Lavie, il cantautore israeliano che seguo da tempo e che ho avuto la fortuna di conoscere e l'onore di farci un duetto a PianoCity a Milano, poco tempo fa. E, ovviamente adoro Jacob Collier, un genio assoluto"."Sì, la tracklist in un qualche modo sintetizza le mie origini e i miei interessi musicali, da quelli condivisi con i genitori come Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato, fino all’interesse per brani e della musica della mia generazione. E, infatti, c'è anche una versione ballad di 'Toxic' di Britney Spears"."A quel concerto c'erano mio padre e mia madre che, alla fine, sono saliti sul palco a cantare con me. Una cosa più unica che rara, di grande impatto emotivo"."Sono rimasta anch’io sorpresa dall’affetto ricevuto. È stata un’esplosione, un’ondata enorme"."Suono e canto da quando ero piccolissima, così oggi a certi eventi vado con una certa tranquillità. Ecco quel giorno non è stato così. Per il presidente, ma anche per tutti gli studenti della mia età che erano lì ad ascoltarmi. Di solito non canto in italiano e lì l’ho fatto con La cura di Battiato e Caruso"."Ho due vite: vado a scuola e suono. Adesso ci sono, fortunatamente, le vacanze estive ma l'anno prossimo dovrò affrontare la maturità al liceo musicale di Pisa. Per quanto riguarda le amicizie, sono tutte legate all'ambiente della musica"."Io sono semplicemente Frida, poi ho due cognomi importanti ma per me non è mai stato un peso. Quando mi dicono 'sei la figlia di...' non ci resto male perché non do importanza ai giudizi altrui. Anzi, penso che se non arrivassi da una famiglia di musicisti forse non avrei mai fatto questo mestiere. Quindi sì, sono contenta di avere un padre musicista e una madre cantante: ho unito i rispettivi talenti, piano e voce. Ma vorrei diventare presto polistrumentista. Dopo il periodo della chitarra e dell’armonica, sogno di imparare a suonare la batteria. Poi il basso"."Voglio fare l’artista, vivere tra studio di registrazione e palco. Non ho particolari sogni se non quello di girare il mondo suonando".