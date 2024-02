George Michael Covered: i brani più amati dell'artista con le esclusive voci Lgbtq+

Celebrare l' orgoglio arcobaleno attraverso l'indimenticabile eredità di, che rivive nelle voci deglipiù brillanti del nostro tempo. È da questa volontà che nasce una playlist speciale di Apple Music, che in concomitanza con il Pride Month ha lanciato "".Un catalogo musicale inestimabile, quello lasciato dal cantante britannico,, scomparso nel 2016, che troverà nuova vitalità, con, nelle interpretazioni di cantanti come Years & Years, MNEK, SELF ESTEEM, Jake Shears, Billy Porter, Pale Waves, Calum Scott, Tiana Major9 e Serpentwithfeet. Tanti professionisti che, oltre a essere grandi fan di Michael, riflettono in queste cover il suo lavoro di avanguardia e l'eccellenza della sua scrittura. La playlist "George Michael Covered" (ma anche l'intero catalogo dell'artista) è interamente disponibile in, e include interpretazioni personali di brani come classici "", "", "", "" e altro ancora., che reinterpreta proprio quest'ultimo brano, usa parole di grande stima verso George Michael: “Era una grande, grandissima star. Sono sicuro che ha lottato con alcune delle attenzioni e dei problemi che derivano dalla fama mondiale, ma. Si è comunque divertito. Provava sempre cose nuove, correva rischi ed era spudoratamente se stesso. Mi ispiro molto a questo”., che invece si cimenta con '', dice: "Ciò che rendeva George così speciale era semplicemente il suo orecchio. È sempre stato un incredibile autore di canzoni. [...]E, per me, George è l'incarnazione dell'e rispettare il fatto di essere un ospite dell'R&B, della dance, dell'elettronica e della musica nera, di cui era chiaramente un fan e in cui era molto bravo". "Avrò avuto circa 12 anni quando ho sentito per la prima volta George Michael – spiega invece, che reinterpretano '' – È stato grazie a mio padre. Ciò che rendeva George Michael così speciale è che faceva tutto da solo. [...] Era molto, non aveva peli sulla lingua, ed è così che mi sforzo di essere. Penso che molte persone lo guardino e lo ammirino per questo".