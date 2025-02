Olly, Sangiovanni e Toscano: quanto vale fermarsi e “ascoltare se stessi”

Fermarsi. Prendersi del tempo. Anche quando tutto va veloce. Anche quando potrebbe essere il tuo momento e sta passando un treno che potrebbe cambiarti la vita.

“Cosa fate quando avete un pomeriggio libero?”. Questa è una delle domande che caratterizzano il nuovo episodio del vodcast ‘Un posto migliore’ del cantautore, attore e scrittore Giovanni Toscano. Ed è una di quelle domande che fanno riflettere. E che i giovani, soprattutto quelli della Gen Z, si pongono sempre più spesso. Il vodcast - ogni puntata esce il mercoledì sulle piattaforme streaming - unisce musica e narrazione per raccontare la genesi dei brani del suo nuovo album che uscirà prossimamente. Il quinto episodio prende spunto dalla canzone ‘Avanti così’ per raccontare la necessità di fermarsi.

Giovanni Toscano

Una necessità che in tanti hanno sempre sentito e stanno sentendo. La differenza col passato è che oggi volti e nomi noti hanno iniziato a parlarne. E così ecco il vodcast di Giovanni Toscano, poco prima la rinuncia di Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 e ancora prima la decisione del cantante Sangiovanni di dare un arrivederci al proprio pubblico a tempo indeterminato.

“Ho deciso di ascoltare me stesso” ha spiegato Federico Olivieri, in arte Olly, motivando la decisione di non partecipare all’Eurovision. Pur scegliendo di portare avanti il nuovo tour, di annunciare due concerti-evento all’ippodromo di Milano e di continuare senza sosta portando la propria musica in giro. Ma senza strafare. Rispettando gli impegni presi, ma senza aggiungerne di nuovi. Ascoltando se stessi. Come ha fatto Sangiovanni, che proprio all’indomani della conclusione dell’avventura al Festival di Sanremo ha annunciato la necessità di fermarsi. Un tabù che, anche grazie a questi tre artisti, sta piano piano crollando. Perché in fondo ascoltare un po’ se stessi e cedere al “non agire” consapevole è una scelta che può salvare. E dare un nuovo boost per ripartire.