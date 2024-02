Giovanna Mezzogiorno prende a calci il body shaming: "Troppa ciccia? Ecchissenefrega"

Famiglia e lavoro

La maternità, nuove esigenze

La ciccia? "Ecchissenefrega"

“C’è stato un periodo in cui sono ingrassata, e allora? È un colossale chissenefrega“.risponde decisa, e serena, all’eccesso di attenzione, chiamiamolo così, dei social su di sé. Il tema, quello che ha già riguardato tante sueGiovanna Mezzogiorno ha esordito giovanissima nel cinema, nel filmdi Sergio Rubini. Un volto bellissimo, occhi limpidissimi, meravigliosi. Come quelli del padre,, attore sanguigno, volto da pugile angelico, grande protagonista del, il capolavoro di Peter Brook, e di due stagioni della. Giovanna Mezzogiorno, quando interpretò, aveva appena diciassette anni e un grande futuro davanti. Futuro che si è realizzato: nel corso della sua carriera, ha vinto un David di Donatello, quattro Nastri d’argento, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del cinema di Venezia, tre Globi d’oro.Da qualche anno, Giovanna Mezzogiorno ha diradato le sue presenze nel cinema. Ha sposato un macchinista cinematografico,, nel 2009. Da lui ha avuto due figli. Il cinema non era sul gradino più alto della sua hit parade. Ha avuto, e ha lasciato perdere i copioni, i red carpet, le interviste. C’è riuscita, tornando di tanto in tanto con progetti importanti:di Gianni Amelio edi Ferzan Ozpetek, solo per dirne due."Per quindici anni ho avuto la valigia sempre pronta, sono stata in Colombia, in India, in America", ci diceva in un’intervista. "Poi le cose cambiano, con due bimbi non volevo trascinarli via dal loro ambiente. Volevo dare ai miei figli una vita più tranquilla di quella che ho avuto io". Un’assenza dagli schermi che ha portato però a ipotesi, illazioni. E come sempre sul web, a critiche. In un’intervista recentemente pubblicata sul settimanale, Giovanna Mezzogiorno risponde. "Se lavoro di meno partono le leggende metropolitane: che sto male, che mi drogo, prendo psicofarmaci, tra un po’ faccio pure le rapine. Ci sono anche i. C’è stato un periodo in cui sono ingrassata, e allora? È un colossale chissenefrega. A chi importa? Conta che io il mio lavoro lo faccia bene: e io lo faccio bene, ci metto tutto, sempre".Nel corso della stessa intervista, l’attrice ha ufficializzato la sua separazione dal marito Alessio Fugolo. Dopo la fine del matrimonio, i due figli, sono diventati per lei ancora più centrali: "Per i primi anni ho pensato solo a loro, giorno e notte. Sono la cosa più bella, vorrei che non soffrissero mai. Li tengo lontani da Internet, dai cellulari, dal brutto che c’è fuori. Spero che crescano sereni. Sono stata già io un’adolescente abbastanza complicata".Il silenzio non basta, a far tacere i rumori del web, le ipotesi bislacche, le dicerie. Il silenzio è d’oro, ma il web è di piombo, a volte. E così, Giovanna si è trovata spinta a chiarire, a seppellire i rumors sotto un colossale ". E poi, non è vero neppure che avesse chiuso col cinema. La vedremo proprio fra pochi giorni, alla Mostra del cinema di Venezia, in, opera prima di Carolina Cavalli, con Benedetta Porcaroli e Galatea Bellugi. Il film, distribuito da I Wonder, arriverà in Italia il prossimo 13 ottobre.