James Van Der Beek vende cimeli per le cure del cancro. E piange in diretta tv

Provato dalle cure ma molto emozionato e grato per l’affetto ricevuto. Martedì 3 dicembre, al programma “Good Morning America” James Van Der Beek si è commosso parlando del sostegno ricevuto dalla sua famiglia mentre si sottoponeva alle cure per il cancro al colon-retto al terzo stadio che ha dichiarato pubblicamente di avere non più di un mese fa.

Durante un’intervista con Robin Roberts, la prima in tv da quando ha confermato la notizia della sua diagnosi, l'attore 47enne ha versato sincere lacrime di gratitudine parlando della moglie Kimberley e di quello che ha fatto per lui in questo momento difficile. “È stata fantastica – ha detto –. Mi ha davvero insegnato cos'è l'amore incondizionato”.

James Van Der Beek

“Sono una persona che in passato ha sempre cercato di fare tutto per gli altri e non ha mai chiesto aiuto per se stesso e questo mi ha messo nella posizione di dover chiedere aiuto ma anche di doverne ricevere”, ha continuato il noto volto della serie tv Dawson's Creek. “E la più grande benedizione è stata vedere quante persone nella mia vita si sono fatte avanti”.

Le raccolte fondi per la lotta al cancro

A inizio novembre Van Der Beek, che su Instagram ha 1,6 milioni di follower, aveva rivelato di essere malati: “Ho un cancro all’intestino, ho fatto i conti privatamente con questa diagnosi e sto compiendo tutti i passi per risolverla, con l’incredibile sostegno della mia famiglia. Ci sono motivi per essere ottimisti e mi sento bene”, aveva detto a People. L’attore vive in Texas con la numerosa famiglia (ha sei figli) che non manca di mostrare orgogliosamente sui social, con foto e video. Ma una settimana ha condiviso un post un po’ diverso dal solito: lo si vede indossare una maglia dei Varsity Blues mentre tiene in mano un pallone da football, entrambi autografati.

Questi (e altri cimeli con la sua firma) ha deciso di metterli in vendita, spiegando che “Il 100% dei ricavi andranno alle famiglie che stanno cercando di risollevarsi dal carico finanziario del cancro (compresa la mia)”. Il 9 dicembre il 47enne parteciperà anche a “The Real Full Monty”, uno speciale tv in cui diverse celebrità ripeteranno i famosi spogliarelli del film per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro alla prostata, ai testicoli e al colon-retto.

L’aggiornamento sulla malattia

All’inizio dell'intervista tv di martedì a Good Morning America, Van Der Beek ha condiviso infine un aggiornamento sulla sua salute: “Fisicamente sto benissimo. Mi sento davvero bene. Emotivamente, sapete, è molto... È davvero una gara”, ha detto. E raccontando la sua reazione alla notizia della diagnosi di cancro, ha aggiunto: “Ero onestamente sotto shock... avevo un’intera agenda di ciò che pensavo sarebbe stato il mio anno e di quali sarebbero state le mie priorità... e il fatto che tutto questo sarebbe cambiato e avrebbe preso una traiettoria diversa - all'inizio mi è sembrato un incubo”.

Nonostante la paura e il turbamento che si sono manifestati in quel momento la star ha detto che “non appena mi è stata diagnosticata la malattia, ho capito che avrebbe aggiunto molti anni felici alla mia vita”. “Mi farà fare dei cambiamenti che altrimenti non avrei mai fatto, e che tra trent'anni mi permetteranno di dire: ‘Grazie a Dio è successo’. Quindi cosa posso fare adesso per far sì che sia così?”, ha concluso. “Ed è stato così per circa il 90% del tempo. Mentre per circa il 10% ero un disastro singhiozzante e terrorizzato”.