Valentina Nappi non è incinta: lo scherzo svelato in video

La pornostar Valentina Nappi non è incinta. Ma come? Eppure lo aveva annunciato lei stessa su Instagram, con tanto di pancino in bella mostra e commenti sessisti a pioggia, con tantissimi a chiedersi “chi è il padre”. È proprio da Instagram che la 34enne ha smentito la gravidanza, con un video in cui anzi lancia un’altra provocazione: siamo capaci, noi massa di utenti, pubblico delle piattaforme, di distinguere la realtà dalla finzione?

Nappi, nella breve clip, inizialmente si mostra felice con il suo pancione – tra l’altro apparso un po’ all’improvviso la scorsa settimana nel post di annuncio – poi si piega e scopriamo che sotto il vestito non c’era un futuro bambino ma… un pupazzo. Per rincarare la dose si volta e mostra che non c’è proprio nulla da nascondere o meglio da mostrare. E rivolta alla telecamera fa il tipico gesto con la mano come a dire: ma che ne volete sapere voi?

Tanto che nella caption del video scrive: “Are you really capable of judging reality?” ovvero “Sei davvero in grado di giudicare la realtà?”. Considerando gli oltre 90mila like e oltre 7mila commenti al primo post (sulla cui matrice e soprattutto sulla sostanza non entriamo ancora nel dettaglio, per i curiosi basta andare a cercare sul suo profilo) probabilmente la risposta è no. O meglio, magari qualcuno il dubbio potrebbe pure esserselo posto, ma la stragrande maggioranza degli utenti e dei media si era concentrato sulla (finta) gravidanza, fidandosi di quanto annunciato dall’attrice e non verificando se effettivamente fosse vero o meno.

Una provocazione, uno scherzo di cattivo gusto, una pagliacciata. In queste ore sono molte le definizioni date a questo gesto della pornostar, che sicuramente ha raggiunto un obiettivo: far parlare di sé, attirare l’attenzione. La lezione, come in tanti altri casi come questi, è che prima di dare una notizia potremmo aspettare e verificare, compito a cui siamo chiamati noi giornaliste e giornalisti? O che Valentina Nappi ha voluto semplicemente ‘testare’ il suo pubblico, scoprendo di essere seguita da una massa acritica di persone? Chissà. Ma la favola “Al lupo al lupo” insegna: non si fanno certe cose senza poi pagarne le conseguenze...