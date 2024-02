Giuseppe Fiorello: "Vorrei che nessuno pagasse più per chi sceglie di amare"

Stranizza d'amuri: l'esordio vincente di Beppe Fiorello alla regia

Il delitto di Giarre

"C’è ancora, sul piano dei diritti, ma soprattutto sul piano della cultura, per far sì che ognuno possa amare chi vuole, così come è nel suo diritto". Alla vigilia del Toscana Pride a Firenze (oggi alle 17.30 la partenza del corteo), al Chiardiluna, la più antica arena estiva d'Italia, Giuseppe Fiorello presenta il suo film Stranizza d’amuri.Il suo primo film da regista: nel quale racconta. Un amore che finì tragicamente, nel 1980: i due ragazzi furono uccisi, e ancora per quel delitto non c’è un colpevole. Nel film, i due adolescenti sono interpretati da Gabriele Pizzurro e da Samuele Segreto, entrambi bravissimi.Giuseppe Fiorello ha vinto, per questo film, ilper il miglior esordio e ilcome miglior opera prima. Stranizza d’amuri è stato presentato pochi giorni fa al festival Open Roads a New York, ed ha trovato un distributore per gli Stati Uniti, dove uscirà in autunno. Mentre in Italia le proiezioni, anche in questi giorni nelle arene estive, registrano tutte sold out."C’è ancora molto da fare per assicurare il diritto alla felicità di ciascuno. La politica deve fare la sua parte: e trovo illogico che il diritto di tutti ad amarsi debba essere la battaglia di una parte politica solamente. Dovrebbe essere una battaglia di tutti. E poi, credo che sarebbe importantissimo che dentro le famiglie iniziasse l’accettazione di ogni tipo di amore. Bisognerebbe che in famiglia si ascoltasse di più. Che si riuscisse ad amare i propri figli in modo più generoso"."Quando ero ragazzo, sentivo parlare di questo delitto, sentivo parlare di quei due ragazzi che avevano incontrato un destino tragico. Ogni tanto il '' tornava nei discorsi. Un giorno, nel 2006, mi sono imbattuto in una pagina di giornale che parlava, con precisione, di quella vicenda. E da allora ho deciso che avrei voluto farci un film. Un film da regista. Volevo raccontare quella storia. Non volevo inserirmi come attore, per non far pesare il mio volto. Volevo dare luce alla storia, e solo a quella". Fiorello racconta una società – siamo nella Sicilia degli anni ’80 – che non accoglie e non empatizza verso. Racconta il rigido patriarcato siciliano degli anni ’80: gli uomini cacciano, tirano col fucile, all’occorrenza "danno una lezione" al ragazzo che è "puppu", che vorrebbe dire "polipo", ma che è un modo dispregiativo per indicare gli omosessuali. Le donne stanno in cucina, o amano furtivamente, per il tempo di un ballo, quel figlio "diverso", senza avere il coraggio di difenderlo fino in fondo."Se c’è un regista che avevo in mente, anche se non oso minimamente paragonarmi a lui, è il Pier Paolo Pasolini di ‘Mamma Roma’. Il modo che aveva di inquadrare, di filmare l’adolescenza, la gioia, la rabbia, la santità e l’innocenza degli adolescenti. Mille cose mi venivano in mente, quando giravo e prima ancora, quando pensavo il film"."Ho capito quello che diceva Truffaut: 'il regista è colui al quale tutti fanno domande. E lui deve rispondere, anche quando la risposta non la sa'. Ogni giorno era un insieme infinito di decisioni da prendere, dal taglio di capelli del ragazzo a un oggetto di scena. Poi mettiamoci un uragano che si è scatenato proprio sopra il nostro set, per settimane: se ne andava via a Malta e l’indomani ritornava, costringendoci a cambiare, a non girare in esterni ma interni, o a trovare mille trucchi per simulare il sole anche mentre in effetti c’era la tempesta perfetta. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta"."È un film che racconta quelle due parole , ‘stranizza’ e ‘amuri’. Ma dove la seconda parola è molto più importante della prima. Nel film, Fabrizia Sacchi – che interpreta la madre di uno dei ragazzi – gli dice: 'Queste sono stranezze che non devono capitare'. Ecco, vorrei che prima o poi si arrivasse ad una società in cui non esistono 'stranezze che non devono capitare'. E in cui nessuno deve pagare con la vita, o anche solo con l’umiliazione, con l’emarginazione, il suo modo di amare".