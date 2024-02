Golden Globes, le prime volte che ancora fanno storia: Lily Gladstone, Ali Wong e Steven Yeun

I discorsi di ringraziamento ai Golden Globes

Prime volte che destano scalpore

sono entrati nella storia dei Golden Globes , vincendo rispettivamente le statuette come miglior attrice e attore di una miniserie, per le loro interpretazioni in "Beef", il dramma di Netflix sulla violenza stradale. Domenica 7 gennaio, durante l'81esima cerimonia dei premi per cinema e tv, Wong e Yeun hanno ritirato i riconoscimenti diventando così i(lui è sudcoreano, lei è figlia di un cino-americano e di una vietnamita) a vincere nelle loro categorie, oltretutto alla prima nomination per entrambi. Stesso discorso vale per, all'esordio sia per la candidatura che per il premio: è laa vincere il Golden Globe per la migliore interpretazione femminile in un film drammatico.Gladstone è stata premiata per la sua interpretazione in "", diretto da Martin Scorsese, in cui recita accanto a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. "È un premio storico.. Lo tengo in mano proprio ora, insieme a tutte le mie splendide sorelle", ha detto durante il suo discorso di ringraziamento, in cui ha esordito pronunciando alcune. Questa è la "bellissima comunità, la nazione che mi ha cresciuta e mi ha incoraggiata ad andare avanti, a continuare a fare questo", ha aggiunto, rendendo quindi, che l'ha accompagnata alla cerimonia di domenica: "Anche se non è Blackfeet, ha lavorato instancabilmente per far entrare la nostra lingua nelle scuole, in modo che crescendo avessi un insegnante di inglese Blackfeet".Citando poi la popolazione Osage, di cui "Killers of the Flower Moon" parla, Gladstone ha concluso il suo intervento dicendo che questo premio è per i ragazzi che "si sono visti rappresentare nelle nostre storie, raccontate da noi stessi con le nostre parole, con straordinari alleati e con una grande fiducia". Dal palco, dove ha ricevuto il Globo d'Oro come miglior attrice per la serie "Beef", Ali Wong ha invece ringraziato l'intero cast e la troupe, affermando che le amicizie che ha stretto sul set "saranno sempre la cosa migliore che è venuta fuori da 'Beef'". Menziona anche l'ex marito Justin Hakuta, con cui ha avuto due figli: "". Anche Steven Yeun ha parlato dei suoi figli nel suo discorso, con un esilarante riferimento al film Disney "Frozen"."La storia che solitamente racconto di me è di isolamento e distacco. E poi arrivi qui e hai questo momento in cui puoi solo parlare di tutti gli altri", ha detto, aggiungendo con una risata: "Sembra proprio la trama di 'Frozen'". "Sono così grato – ha concluso – Sono ilcaritatevoli e di buona volontà, quindi lo apprezzo molto".Queste prime volte appena citate, che vengono ancora menzionate, o messe in evidenza sui giornali e sui siti di informazione internazionali, che destano ancora stupore, o sorpresa, vengono spesso riportate per parlare di, alla multiculturalità nel mondo dell'intrattenimento. Che stenta però ad affermarsi. Perché, altrimenti, serve ribadire ogni volta la nazionalità e le origini (o il sesso/identità di genere o l'orientamento sessuale) di questa o quell'attore, il loro primato nell'essere riusciti ad arrivare laddove nessuno, in precedenza, era arrivato?La risposta è presto detta, basta guardare poco oltre, a quelli che sono considerati i più importanti premi cinematografici, gli Oscar. In occasione della 96esima edizione degli Academy Awards, prevista l'11 marzo 2024, stando a quanto annunciato un anno fa, potranno sperare di per sperare di ottenere l'ambitasolo quelle pellicole che rientravano nei rigidi standard imposti per la nomination. Ossia rispettare le nuove regole relative all'inclusività - sulla razza, il genere e l'orientamento sessuale, ma anche a forme di autismo, dolore cronico o malattie mentali - di ogni persona che fa parte del cast e della troupe. Un film, per essere premiato, dovrà infatti soddisfare un: ci dovrà essere almeno un appartenente ad un gruppo razziale o etnico sottorappresentato tra gli attori e le attrici principali o secondari, oppure la trama stessa dovrà parlare di un gruppo sociale in genere meno rappresentato, come la comunità Lgbtq+ o chi vive con una disabilità. Un nuovo standard di inclusione che, già a marzo 2023 quando era stato annunciato, aveva fatto discutere, tra sostenitori e molti, moltissimi contrari, che sottolineavano come non siano questi parametri imposti dall'alto a rendere davvero inclusiva una produzione o la cerimonia stessa degli Academy. Ecco, quindi, ritorna il: per quanto tempo ancora ci stupiremo e scriveremo - come se fosse una notizia imprescindibile - delle origini o dell'orientamento sessuale di un artista, piuttosto che commentare la sua interpretazione nel prodotto, scevra da pregiudizi o stereotipi legati all'identità personale?