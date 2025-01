Jennifer Aniston: “Dobbiamo amare il nostro corpo, fa del suo meglio”

A 55 anni suonati Jennifer Aniston ha finalmente trovato un equilibrio con il suo corpo e ora dice: “Ci amiamo davvero”. L'attrice americana, eterna ragazza sia nell’aspetto che nei modi di fare, lancia un importantissimo messaggio di body positivity: “Dobbiamo amare il nostro corpo. Sta facendo del suo meglio”, ha dichiarato l'attrice in una recente intervista con Allure.

“Trattiamo con gentilezza il nostro corpo”

“È stato con noi fin dal primo giorno, quindi non possiamo essere troppo dure con lui”, ha consigliato la star del Morning Show. Poi la Rachel Green della serie cult degli anni Novanta “Friends” ha rievocato il ricordo di un uomo anziano, incontrato su un set in passato, che le ha fatto venire in mente questo pensiero. “L'ho visto in un paio di occasioni diverse e stava lavorando, lavorando, lavorando. Ho detto: 'Sei impressionante. Voglio dire, non ti fermi mai'. E lui mi ha risposto: ‘Non lascio che il vecchio entri (in me)’”, ha raccontato. “Era una cosa che mi ha colpito”, ha aggiunto la 55enne.

“Certo, tutti invecchiamo, però come possiamo vivere bene quando diventiamo vecchie?”, ha chiesto l'autrice. “Si tratta di dare al proprio corpo l'attenzione che merita. Per quanto mi riguarda, ho amato i miei 30 anni, ma i miei 20 non erano nulla di che. Ero un incubo. Ho capito l'importanza dell'esercizio fisico solo tra i 30 e i 40 anni”. L'ex attrice di Friends ha anche spiegato che affronta l'invecchiamento “con positività e gratitudine”. “Siamo ancora qui. Qual è l'alternativa? Cerco di non pensare alla vecchiaia. Cerco di non pensare all'età. Il mondo sarà sempre lì a dirci qual è la nostra e cosa dovrebbero fare le donne nella società quando hai questa o quella età”, ha aggiunto.

Jennifer Aniston nel servizio per "Allure"(Instagram)

I problemi col sonno

Sebbene oggi abbia imparato ad apprezzare il suo aspetto fisico, il suo corpo, Jennifer Aniston ha anche ammesso di avere invece con il sonno “un rapporto davvero difficile”. “Abbiamo avuto un periodo difficile, soprattutto negli ultimi 10, 15 anni. È difficile spegnere il cervello, è difficile dire alla centralina di smettere di parlare”, ha affermato. La vincitrice di un Emmy Awards ha detto che “sta cercando di lavorare sulle sue abitudini per dormire”. “Mi sono sforzata di mettermi a letto durante la settimana alle 22.00, spegnere tutto e poi sedermi lì e lasciare che il mondo (dei sogni) arrivi. Ho cercato di affrontare questa sfida per me stessa. Ci sono giorni in cui sei bravissima e in forma, e altri in cui non lo sei”.

L’approccio 80/20

“Sono una grande sostenitrice del tentativo di non essere dura con me stessa, perché il mondo è così cattivo in questo momento, così aggressivo e negativo. Quindi perché dovremmo farlo a noi stessi?”, si è chiesta. Oltre a ciò l'attrice ha rivelato che cerca di combinare questo approccio con quello dell'80/20. “L'80% di vita sana e poi il 20%: vai a bere un martini, vai a mangiare pizza e hamburger e rimani sveglia fino a tardi con i tuoi amici. C'è un equilibrio”, ha concluso.