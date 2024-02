Grande Fratello, meno vip più hot. Tra baci saffici, triangoli amorosi e retroscena pruriginosi

Si chiamama ormai di vip non se ne intravede l'ombra, a parte la monumentaleche spesso spara a vuoto giudizi decisamente discutibili. Sarà per questo che negli ultimi mesi l'attenzione, e almeno due terzi delle puntate, si è concentrata su un trio alquanto pruriginoso:, attore in Centovetrine, vero nome Alessandro Gabelli, la moglie (?) sudamericana(loro si definiscono coppia aperta) e la giovane ma agguerrita, 27 anni, influencer (con al massimo 1000 follower) e modella che ha partecipato ad alcuni format TV come Uomini e donne (pur essendo già fidanzata), L'isola dei famosi, con annesso flirt con Jeremias Rodriguez, e Pechino Express, in coppia con la mamma Wendy.Tutto è nato quandosfociato in preliminari focosi sotto le coperte. Allora è stata chiamata in ballo la moglie che poi, chissà come, è entrata a far parte del cast. Poi Belli ha fatto incavolare di brutto Alfonso Signorini ed è stato cacciato, salvo poi tornare come ospite (!) ogni settimana per riproporre tema triangolo e confessare infine che lui è Delia sono coppia aperta, anzi, apertissima.La situazione è degenerata l'altra sera quando, in un momento di confidenze intime le due pseudo rivali,che pare abbia lasciato basito anche il tanto illuminato Belli che afferma di non aver saputo niente delle loro intenzioni.Sia come sia, il GF vip si regge quest'anno su questi tre soggetti alquanto discutibili. E ancora più discutibile è il fatto che tutti e tre pare abbiano frequentato la casa di, dove sembra siano statida riproporre in TV. Ne è convinto, 30enne superesperto di gossip, che in tempi non sospetti aveva già pronosticato tutto (@investigatoresocialofficial2, @investigatoresocial1 e www.alessandro-rosica.it ). Peccato per la ex di Corona,che, istruita dal maestro (lei ha 20 anni), avrebbe dovuto fare fuoco e fiamme ma per ora macina flirt un po' mosci. Ovviamente si sprecano i commenti sul bacio saffico definitoe quant'altro. Quello che vorremmo sapere è quanto gli autori sanno di ciò che sta per avvenire, come hanno fatto le selezioni per un cast che dire avvilente è un complimento e quanto il signor Corona agli arresti domiciliari, ma pur sempre in affari, c'entri con tutta questa squallida storia.