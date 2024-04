Mara Maionchi a Belve: dalla frecciata a Tiziano Ferro ai tradimenti del marito Alberto

Dal rapporto con una madre “strana” a quello con il marito Alberto Salerno e con il sesso, passando per il gioco d’azzardo. Mara Maionchi si racconta a Belve, il programma in onda stasera su Rai 2 con l’ultima puntata di questa seconda parte di stagione.

Quando Francesca Fagnani le chiede chi, lavorativamente parlando, non ha capito la fortuna di averla incontrata, la discografica risponde senza pensarci due volte: “Tiziano Ferro, perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante: non è obbligatorio essere riconoscenti”.

Sul suo passato, Mara Maionchi ha parlato anche del rapporto con il gioco d’azzardo: "Non so dire se ho una dipendenza, però mi piace, poi mi contengo. Mi sono fatta anche sospendere, esageravo, quello era un modo per difendersi”. Durante l’intervista, la produttrice 83enne ha anche raccontato del rapporto con il marito, di sesso e di tradimenti.

Proprio su quest’ultimo punto, l’ex giudice di X Factor ha detto di aver trovato una ricevuta d’albergo nei pantaloni del suo compagno: “Devo ammettere che in parte è stata anche colpa mia se ha cercato qualcosa fuori. La luce rossa non c’era mai, una tragedia insomma”. E ancora: “Sessualmente sono un po’ modesta… non sono proprio portata per le luci rosse… ho sempre l’abat jour”.

Un matrimonio a cui è mancata la mamma di Mara Maionchi, con cui lei stessa ha raccontato di aver sempre avuto un rapporto conflittuale: “Non è venuta perché ha detto che a lei i matrimoni facevano tristezza. Mamma era strana, non era una donna affettuosa, però è stata molto forte”. E quando Francesca Fagnani le chiede se le sia mancato qualcosa, lei confessa: “Qualcosa mi è mancato, l’ho sollecitata tutta la vita a darmelo l’affetto, un abbraccio, una cosa… ma lei non ce l’aveva. E l’ho capito dopo. Ognuno è come è”.