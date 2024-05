Primo Maggio, il concertone a Roma che chiama pace, giustizia e lavoro

Si rinnova l’appuntamento con il più grande avvenimento gratuito di musica dal vivo in Europa. Stiamo parlando del Concerto del Primo Maggio, che quest’anno ha come claim: Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. Un’iniziativa nata nel 1990, sempre promossa da CGIL, CISL e UIL che, in occasione della Festa dei lavoratori, organizzano puntualmente a Roma questo grande evento culturale, che richiama ogni volta centinaia di migliaia di spettatori. Soprattutto giovani, ma non solo, che hanno modo di gustare il concerto in piazza o in televisione.

Quest’anno il Concerto organizzato dai Sindacati Confederali cambia location e invece di tenersi in piazza San Giovanni in Laterano, avrà un’altra prestigiosa cornice capitolina: il Circo Massimo. Ma, come da tradizione, anche l’edizione 2024 viene trasmessa integralmente in diretta da Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia, proponendo anche sulla ribalta televisiva un ricco mix fra artisti esordienti e nomi affermati che si trovano volentieri spalla a spalla, coinvolti in un concertone – concept che per l’occasione ha voluto fregiarsi dell’affascinante tema Ascoltiamo il futuro.

La Municipàl sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma

Non è una novità, se ci pensate bene, visto che da anni la manifestazione è la cassa di risonanza privilegiata della creatività prossima ventura, dell’underground che esce allo scoperto, da visibilità agli artisti più innovativi (famosi e non) e ha ogni volta il pregio (e l’acume) di proporre dal vivo sia le stelle acclarate della scena musicale, che i giovani artisti rivelazioni (delle scene indie, rock, rap, pop e cantautorale) che lo stanno per diventare. Fra questi ricordiamo che Atarde di Ancona, Giglio di Torino e Moonari di Roma si contenderanno il titolo di vincitore assoluto di 1MNEXT 2024. Il vincitore sarà premiato durante la diretta tv.

Conduttori e artisti

Quest’anno, al posto di Ambra Angiolini, che l’ha presentato dal 2018 al 2023, il piacere di condurre lo show dalle 15,15 a oltre mezzanotte è stato affidato alla brava e sempre frizzante Noemi e a uno storyteller intenso come Ermal Meta.

Mentre a condurre la prima parte dell’evento, dalle 13.15 in poi, in esclusiva per Rai Play, ci penserà la poliedrica Big Mama. durante happening di apertura, saliranno sul palco Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis, che saranno introdotti e dialogheranno con la sempre più sorprendente paladina della body positivity.

Alle 15.15, avvenuto lo scambio di testimone con la coppia Noemi - Meta, spazio alla parte centrale del concerto che vedrà avvicendarsi sul palco Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta E Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Noemi e Ermal Meta

Dismesse le uniformi da conduttori, rivedremo nella veste di ospiti sia il cantautore e polistrumentista albanese (con cittadinanza italiana) Ermal Meta, che proporrà qualche anteprima dall’album Buona fortuna, in uscita a giorni, sia Big Mama, che ha fatto uscire il nuovo singolo dall’album Sangue. Si chiama “Cento occhi” e lei stessa lo sottolinea come “Un pezzo molto sentito”. Non si vedeva da un bel po’ anche Achille Lauro che, prima di tornare questa estate in tour, festeggia il successo su Prime Video del docufilm "Ragazzi Madre – L’Iliade” dedicato ai suoi primi dieci anni di carriera e del singolo “Stupidi Ragazzi”. Torna alla ribalta dopo un anno e più di stop anche Piero Pelù che, in attesa di varare a giugno il nuovo album “Deserti” ha in serbo per la platea del primo maggio due canzoni incandescenti: la frenetica “Novichok” e la ballata “Maledetto cuore” dal sapore Litfibiano prima maniera.

Da seguire con attenzione le nuove creazioni del premio Tenco 2022 Ditonellapiaga, Stefano Massini, che torna a raccontare storie quotidiane del presente, accompagnato al pianoforte da Paolo Jannacci, ma anche il bedroom pop spiccatamente gender fluid di Ariete, l’esibizione della cantante armena Rosa Linn, che ha conquistato le classifiche con “Snap”, dell’artista pugliese Caffellatte che, con l’album d’esordio “Amore Dinamite” ha ritrovato positività.

Da non perdere la coinvolgente esibizione dei Negramaro, che continuano a festeggiare il ventennale della loro carriera e quella del sofisticato Morgan, che sembra rigenerato dall’uscita dell’ep “Si, certo l'amore” frutto della collaborazione con il poeta Pasquale Panella e motivato dalle sue riflessioni sulla crisi della cultura e della qualità, che sembrano trovare molti estimatori.

Faranno sicuramente la loro figura il rap evoluto di un Mahmood, reduce da un formidabile tour europeo, l’elegante e versatile vocalità internazionale di Malika Ayane, la coppia di successo formata da Colapesce e Di Martino e quella strana e dinamica formata da Coez e Frah Quintale, Ultimo alle prese con le canzoni di "Altrove", Dargen D’Amico, che invece continua a coniugare ritmo e divertimento a perdifiato con contenuti di qualità, spesso dedicati al sociale.

Sarebbe troppo lungo ricordare tutti i partecipanti di questo ennesimo e insostituibile Concertone, ma siamo sicuri che calcare quel palco porterà fortuna a tutti i partecipanti di questa imperdibile Festa dei lavoratori in musica.