"I am what I am". Il ritorno sulla scena della band danese degli Aqua con la cover del brano inno per il WorldPride

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AQUA (@aqua.dk)

Un ritorno esplosivo, nello stile che più li contraddistingue. Gli, la band danese che a fine anni'90 ha infranto ogni record, segnando profondamente la storia della musica pop internazionale, tornano sulla scena dopo essere spariti ormai da diverso tempo, salvo un album reunion nel 2011. Ora, a distanza di quasi 25 anni dai loro primi successi, da "Barbie Girl" a "Like a Robot" passando per "My Oh My" e "Lollipop (Candyman)", Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted sono pronti a cimentarsi con, un nuovo singolo che farà dache si terranno a Copenaghen e a Malmö (Svezia) dal 12 al 22 agosto. Capaci di incidere album come "Aquarium", tra i più amati, certificato con tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di tre milioni di copie, questa volta gli Aqua si confronteranno con la loro prima. E non di un brano qualsiasi: si tratta di una versione tuttadella hit iconica comparsa per la prima volta nel musical "La Cage Aux Folles" (1983), composta dal musicista omosessuale Jerry Herman e divenuta poi un vero e proprio inno dellaanche grazie alla versione cantata da. In occasione del Copenhagen 2021 WorldPride, la band ha deciso di celebrarerealizzando l’inno ufficiale dell’evento. Ad annunciarlo sono stati gli stessi artisti su Instagram: "Per oltre quattro decenni il testo incoraggiante e la frase del ritornello ‘I Am What I Am’ sono stati adottati globalmente dalla comunità LGBTI+, venendo utilizzati efficacemente come". La cantante degli Aqua,, si è detta inoltre orgogliosa di poter portare avanti questa eredità e ritiene che questa collaborazione creativa con il movimento del Pride "rappresenti un'fondamentale per gli Aqua di restituire qualcosa alla comunità LGBTI+, che ha sempre abbracciato i toni festosi degli Aqua".Il WorldPride 2021 si terrà per la prima volta in due città,in Danimarca ein Svezia. Gli eventi saranno organizzati in considerazione della situazione legata alla pandemia, con esibizioni e parate dal vivo, nel rispetto di rigide limitazioni, ma anche con vari appuntamenti digitali.