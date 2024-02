I Maneskin ancora star negli Usa sul palco al Coachella: “Non vediamo l’ora di spaccare”

Da Sanremo all'Eurovision Song Contest

Damiano

Balletti a luci rosse, tacchi alti, look eccentrici, selfie come mamma l’ha fatto e tante altre provocazioninon smette mai di stupire. Così come gli altri componenti della rock band, ovvero. I loro look non passano mai inosservati ma quello che più colpisce è l’energia e la forza del quartetto che dopo un 2021 da incorniciare, si appresta a vivere un 2022 a tutto gas.La band romana, infatti,, l’iconico appuntamento con la musica e la moda che ogni anni si svolge ad aprile a Indio, in California. In particolare Damiano & Co. si esibirannoe sul palco salirannoe molti altri.. La loro presenza nell’attesissima (e commentatissima) line-up è l’ennesima consacrazione del loro anno d’oro, iniziato quasi un anno fa, quando hanno trionfato al. Il pubblico aveva già avuto modo di conoscere la band romana a. Ma è stato con il loro gridopartito dall’abbottonato palco dell’Ariston che sono arrivati a tutta la platea italiana. Da lì, un nuovo inizio. Prima, la vittoria all’(terza volta nella storia della competizione - seguitissima in tutto il mondo - che si assiste a un primo posto italiano).Poi, la conquista del mercato a stelle e strisce. Un, una partecipazione all’iconico, l’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. La loro scalata è davanti agli occhi di tutti. Poi, la band si è esibita agli(dove si è portata a casa il titolo di) e agli(qui hanno collezionato una candidatura come ‘Favorite Trending Song’ con ‘Beggin’).Il gruppo è stato poi scelto tra gli annunciatori dei candidati ai, è stato invitato al The Ellen DeGeneres Show e si è portato a casa due nomination ai BRIT Awards (‘International Group’ e ‘International Song’). La loro, secondo BBC, è. Insomma, la partecipazione alnon stupisce. E non sarà neppure l’unica occasione in cui il gruppo italiano proporrà live le sonorità dell’album ‘’ (certificato disco di platino e con oltre un miliardo di ascolti su Spotify). Nel corso dell’estate 2022, Damiano e gli altri saranno impegnati una tournée che li vedrà protagonisti dei più importanti festival europei e del mondo - oltre al Coachella -, come il. Ma prima di girare il mondo, il quartetto sarà ospite del popolare show americano: la puntata andrà in onda, in diretta da New York, sabato 22 gennaio., ha compiuto 23 anni l'8 gennaio,ha manifestato amore per il canto sin da bambino ed è entrato nella band dei Maneskin dopo una certa insistenza. In principio, infatti, Victoria de Angelis non era convinta del suo potenziale. Il frontman della band si potrebbero aprire anche le porte del cinema: Damiano come, bello da togliere il fiato. Secondo l’indiscrezione il cantante potrebbe essere il protagonista di un docufilm sull’attore che anticiperebbe l’uscita della sua biogafia.“I Måneskin sono fuori da ogni categoria - le parole di- . È importante che ci siano personaggi che si prendano la responsabilità di rompere il sistema. Loro sono veramente hard rock. Hanno coraggio“