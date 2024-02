I Manitoba, da X Factor al secondo disco: "Nella musica ci guida l'istinto. E noi siamo pieni di speranza e pazienza"

Parafrasando un noto film di qualche anno fa, potremmo titolare il pezzo 'Giovani, carini e pienamente occupati'. Perché i, pur essendo sulla breccia oramai da qualche anno, sono ancora giovani, di bell'aspetto e, soprattutto, molto impegnati a costruire la loro storia personale e professionale. Nel segno dell’. Quello con la A maiuscola, universale, rivolto al mondo come a se stessi ed alle proprie passioni. Al punto che, sei chiedi loro su cosa debbano puntare i giovani musicisti per tentare il, ti rispondono senza pensarci su, parafrasando Sant’Agostino: "Sull'amore, lui che: amate (voi stessi, gli altri, il vostro lavoro) e poi fate come e cosa volete".Il secondo consiglio dei Manitoba è ". Anzi, teniamo duro. In fondo anche noi siamo solo all’inizio"., 29 anni lui e 26 lei, entrambi fiorentini, sono reduci dall’avventura milanese di X Factor. Stanno lavorando al loro secondo disco, dopo, prodotto dalla mitica Sugar di Caterina Caselli, vera e propria fucina degli ultimi talenti musicali italiani provenienti dal cosiddetto underground, in grado però di scalare immediatamente le vette del mainstream. "Per noiè stato un passaggio - precisano Filippo e Giorgia - Avevamo bisogno die loro davano l'opportunità di fare un proprio pezzo. Non ragioniamo in termini di mainstream o underground. Ma in termini di possibilità: vogliamo avere la possibilità di farci sentire, e lotteremo sempre per farlo. Con ile la nostra verità”. Li abbiamo intervistati, a cavallo tra vita di coppia, pandemia e… Luce!"Abbiamo un equilibrio, dopo 8 anni insieme. Se così non fosse, non saremmo qui. È dura amarsi e creare, non lo nascondiamo, ma è anche bello cadere e rialzarsi insieme.”"Istinto, che poi viene lavorato. Ci lasciamo guidare dalle melodie e poi arriva il nostro artigiano interiore che leviga la pietra. 'Divorami', il nostro album, è proprio 'istinto levigato', diciamo così"."Ti diciamo la verità: siamo anche milanesi, dentro. Milano per noi è importante quanto Firenze. Diciamo però che sì... amiamo molto queste due città, e non ci piace lamentarci. Firenze ad esempio non è New York, lo sappiamo, ma ha la sua grande storia. E siamo sicuri che la storia di una città come Firenze non è solo passato, ma anche futuro. Basta avere speranza, e pazienza. E noi siamo pieni di speranza, e ancora di più di pazienza"."Che c'è bisogno di fare quando c'è l'opportunità di fare. O meglio: ci mancano le persone e la possibilità di parlarci da vicino. Niente è scontato”."Ogni frase e ogni nota hanno un bellissimo senso profondo e misterioso, e questa pandemia effettivamente ce lo ha ricordato”."Entrambi abbiamo delle opinioni: politiche, religiose, e anche sociali. Preferiamo non dirle in modo diretto, ma piuttosto raccontarle in modo quasi ermetico nelle nostre canzoni. Anche nelle nostre dirette Instagram qualcosa di tutto questo dibattito politico e sociale viene fuori. Basta guardarle o ascoltarle (sul nostro canale o su Controardio) per capire cosa intendiamo. Gli ospiti che abbiamo avuto sono indicativi"."Molto. Ma non perché ci piace farci le 'fotuzze', ma perché ci piace usare i social come parte della nostra creatività, del nostro messaggio"."Battiato, Bianconi, Gorillaz, Georgia, Dua Lipa, Dante Alighieri..."."Un bel finale. Luce per noi è sinonimo di un gran bel finale. Speriamo sia così per noi e per tutti. Un finale che sia anche un po' un nuovo inizio…".