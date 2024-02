Il Volo canta per le vittime dell'uragano Ian. Concerto in live streaming questa notte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Ilper le vittime dell’. In seguito alla tragedia che ha colpito la Florida, dove nei giorni scorsi si è abbattuto l’urgano Ian, uno dei più violenti di sempre in Usa con venti a 240 chilometri orari, il trio compostoha deciso di trasmettere inil concerto previsto il 9 ottobre alladi Sunrise in Florida, donando il ricavato in beneficenza allaa sostegno delle vittime dell'uragano. Il concerto del Volo, prodotto da Live Nation, quindi, sarà trasmesso sulla(in Italia dalle ore 2,15 di lunedì 10 ottobre).Sarebbero oltre 100 le persone che hanno tragicamente perso la vita a causa dellae molte altre sono rimaste ferite. Centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità, acqua, cibo, gas e altri componenti primari, facendo danni per migliaia di dollari. Secondo gli esperti, l’urgano Ian è al momento il più dispendioso che abbia mai colpito la Florida, arrivato come tempesta di(l’urgano Ian ha colpito anche Cuba e tutta l’East Coast degli Stati Uniti).Il 4 ottobre scorso, Il Volo avrebbe dovuto esibirsi alladi Fort Myers, in Florida, ma il concerto è statoa causa dei danni devastanti provocati dall’uragano. In ricordo di coloro che hanno perso la vita a Ft. Myers e nelle aree circostanti, e per tutte le famiglie le cui vite sono state distrutte e che hanno un disperato bisogno di aiuto, Il Volo ha fortemente voluto collaborare con la Croce Rossa e con VNUE (la società di tecnologia musicale all'avanguardia dedicata a monetizzare ulteriormente l'esperienza di musica dal vivo) per ladel concerto al fine di raccogliere fondi per beneficenza.“Il nostro primo spettacolo in assoluto negli Stati Uniti è stato in Floridae abbiamo dei ricordi meravigliosi. Vedendo i video e le immagini della devastazione che l'uragano Ian si è lasciato alle spalle, abbiamo voluto trovare un modo per” dichiarano i tre artisti italiani., Ceo di VNUE, afferma: “Quello che è successo a causa di Ian, soprattutto in Florida, è straziante. Essendo una persona che ha radici nel sud e nell'ovest della Florida, questo mi tocca ancora più profondamente e sono molto grato di poter lavorare con Il Volo a questae li ringrazio per la loro. Non vediamo l'ora di presentare questo fantastico gruppo a un pubblico globale tramite StageIt e di raccogliere fondi per la Croce Rossa”.I fan possono registrarsi su StageIt in anticipo e acquistare "" che possono utilizzare per assistereallo spettacolo. Il prezzo minimo del biglietto è di 30 dollari (300 Note) ai quali è possibile aggiungere un’ulteriore donazione. Per incoraggiare questo, le cinque donazioni più alte riceveranno dei premi speciali pensati da Il Volo per i loro fan. Attualmente il trio è impegnato nelcon l’orchestra. Un concerto che unisce i classici de Il Volo, raccolti nell’album “”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “Il Volo Sings Morricone” dedicato al maestro Ennio Morricone, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Dopo l’America, si esibiranno in Australia e torneranno in Italia a dicembre.