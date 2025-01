“Il porno è stato uno sbaglio”: a Verissimo Malena racconta l’addio. “Ora sono solo Filomena”

Il nome Filomena Mastromarino vi dice qualcosa? Probabilmente il 99% di voi dirà di no, ma se vi dicessi che si tratta di una delle più note attrici porno italiane degli ultimi decenni, lanciata nientemeno che da Rocco Siffredi, e che nella sua carriera si è fatta conoscere col nome Malena ?

Lei, 42 anni, attrice hard – anzi ex – che a dicembre 2024 ha 'sganciato la bomba' dichiarando di aver deciso di lasciare il set luci rosse “scelto come ribellione”, è ospite oggi a Verissimo , nel salotto di Canale 5, per raccontare il percorso che l'ha portata a intraprendere una nuova strada lontano dal mondo della pornografia .

L'artista, che in questi anni dopo l'addio ai set a anche militato tra le fila del Partito Democratico nell'inedita veste di politica, per oltre un biennio è stata la regina del cinema per adulti, ma ora ha deciso di rivoluzionare completamente la sua vita e in un'intervista a il Giornale ha raccontato i retroscena di questa decisione: l'educazione religiosa, la scelta “per ribellione” di fare porno, lei 'scoperta' nel 2016 dal più grande in Italia del settore, lei pupilla di Rocco Siffredi, è arrivata alla fine a pentirsi di aver militato nell'hard.

“Se non posso essere tua sarò di tutti”

"Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certo di aver già pagato”, ha raccontato lasciando di stucco il suo pubblico più affezionato. “Ora voglio essere Filomena, non più Malena. Avrei dovuto riflettere di più”, ha aggiunto. “Mi sono fatta trascinare dal gioco. Mi sono fatta male da sola come donna. Avevo una relazione con un uomo di cui non ero ufficialmente la donna, ero l’altra, quindi nella mia testa è scattato questo: ‘Visto che non posso essere tua, sarò degli altri’. Da quel momento il porno entra nella mia vita”.

La scelta come ribellione e il pentimento

Oggi guarda con rimpianto al proprio passato, rimpianto di non aver seguito i suoi desideri veri, perché ogni scelta compiuta “è stata l'opposto di quello che il cuore mi diceva di fare. Una sorta di ribellione". La 42enne ha dichiarato di essersi “pentita” anche perché “non mi piaceva ciò che accadeva intorno. La trasgressione è bella se vista come alternativa. Era diventato tutto un'esagerazione. Non era più un vizio ma un peccato” e lei si è sentita spesso “responsabile per le ragazze che si illudevano di poter diventare come me. È un mondo pericoloso”.

Ma pericoloso per cosa? La paura, dice Filomena aal Giornale, è quella “di non tornare a casa. Tu esci, vai a lavorare e poi torni sola. Nessuno ti riaccompagna. Una volta uscita dal set nessuno si preoccupa più di te. Non c'era umanità”.