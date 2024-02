Immobile e sua moglie a Drag Race Italia: "Vogliamo dare un messaggio di libertà"

Ciro Immobile e sua moglie, Jessica Melena sono gli ospiti d'eccezione del quarto episodio della nuova stagione di Drag Race Italia, venerdì 3 novembre. Le puntate sono disponibili su Paramount+ in Italia e su WOW Presents Plus in tutto il resto del mondo.

"La vostra presenza vuol dire tantissimo" il ringraziamento alla coppia

Durante la quarta puntata del programma più sfavillante della tv, oltre al consueto contest che prosegue la sua corsa per decretare la nuova Italia's next Drag Superstar, lancia un fortissimo messaggio di inclusività e di sostegno alla comunità Lgbtq+.

Proprio per questo il capitano della Nazionale di calcio italiana e della Lazio, Ciro Immobile, ha voluto rispondere presente. Insieme alla moglie Jessica Melena, influencer ed esperta di fashion, oltre a partecipare come guest judge, incontra le queen che stanno partecipando al programma e rilancia la questione della libertà personale di esprimersi per chi si è e non per chi ci viene chiesto di essere.

"Grazie per essere qui. Grazie, perché la vostra presenza per noi vuol dire tantissimo, il nostro intento è portare il mondo drag oltre... questo messaggio deve continuare anche in campo e negli spogliatoi, non soltanto a Drag Race", hanno commentato congiuntamente le artiste in gara, ringraziando in onda i due special guest del programma.

E la risposta della coppia non si è fatta attendere: "Siamo felici noi di essere qui per portare avanti un messaggio di libertà che oggi è molto importante".

Il messaggio precedente

Ma non è la prima volta che a Drag Race Italia si affrontano questioni di questo tipo. Tutti ricordiamo, infatti, come il mondo del calcio si sia schierato a sostegno della comunità in occasione di Inter-Bologna lo scorso 7 ottobre, con il cast del programma presente allo Stadio di San Siro.

Nella trasmissione in onda su Paramount Plus condotta da Priscilla, affiancata in giuria da Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli, le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità, il loro coraggio e il loro talento.

La terza stagione del contest nato negli Stati Unirti dall'idea di RuPaul, è la più recente versione internazionale del franchise di successo Drag Race, in anteprima quest'anno dopo la versione Mexico, Germany e Brasil.

Cosa è e come funziona Drag Race Italia

La mini sfida : in ogni mini sfida alle concorrenti viene chiesto di svolgere una gara con caratteristiche e tempi differenti.

: in ogni mini sfida alle concorrenti viene chiesto di svolgere una gara con caratteristiche e tempi differenti. La sfida principale : in ogni sfida principale alle concorrenti viene chiesto di svolgere una prova, generalmente sono gare individuali. La vincitrice della sfida riceve un premio, che consiste in vestiti, gioielli, cosmetici e altro ancora.

: in ogni sfida principale alle concorrenti viene chiesto di svolgere una prova, generalmente sono gare individuali. La vincitrice della sfida riceve un premio, che consiste in vestiti, gioielli, cosmetici e altro ancora. L'eliminazione: tutti le concorrenti vengono chiamate davanti ai giudici. In questa fase le varie concorrenti vengono giudicate e la migliore della puntata viene dichiarata vincitrice ricevendo un premio. Le ultime due invece devono sfidarsi esibendosi in playback con una canzone assegnata all'inizio di ogni puntata. La peggiore verrà eliminata dalla competizione con la famosa frase pronunciata "Sashay Away" e lascia un messaggio scritto con il rossetto sullo specchio della sala dove si svolgono le riprese. La vincitrice, al contrario, viene celebrata con la frase "Shantay You Stay", e può continuare la competizione.

è un programma televisivo italiano di genere reality, in onda sulla piattaforma streaming Discovery+ dal 2021 al 2022,e su Paramount+ a partire dal 2023.Il programma è andato in chiaro, nelle prime due edizioni, su Real Time, a partire dal 9 gennaio 2022. La trasmissione è basata sul format del programma statunitense RuPaul's Drag Race. Come nella versione originale, le concorrenti devono mostrare le lorocimentandosi in varie sfide. Ogni settimana le loro performance vengono valutate da vari giudici: tra essi quelli fissi sono la drag queen nonché presentatrice Priscilla, Chiara Francini, Paola Iezzi, Paolo Camilli, e Tommaso Zorzi fino alla seconda edizione, mentre i giudici ospiti variano ogni settimana.Al termine dell'episodio una concorrente viene eliminata; tra le ultime rimaste verrà scelta e incoronata Italia's Next Drag Superstar, che riceverà una serie di premi. Ogni puntata si divide, generalmente, in tre fasi:Il casting viene annunciato online eal programma deve mandare un provino formato video e deve avere 18 o più anni.