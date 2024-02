Jennifer Lawrence e "l'ansia da matrimonio". Colpa del freddo e di un ospite d'eccezione

Le nozze "stressanti "di Jennifer Lawrence

Un invitato speciale: Robert De Niro

Ansia da matrimonio perfetto? Ne sa qualcosa l'attrice Jennifer Lawrence che, dopo aver sfilato sul tappeto rosso dei Golden Globe 2024 , si è fermata a parlare coi giornalisti del giorno delle sue nozze, nel 2019, con, ponendo l'accento su come abbia trascorso gran parte di quella giornata speciale preoccupata per i suoi ospiti, anziché godersi il momento.La 33enne ha infatti rivelato di aver considerato alcuni momenti di quell'esperienza "" e "" mentre cercava di assicurarsi di essere una buona padrona di casa della storica villa Belcourt di Newport, a Rhode Island. Ma cosa ha portato la star di "Hunger Games" ad essere così angosciata tanto da mettere in secondo piano la propria felicità in un giorno così speciale? In primis il. "Non lo dimenticherò mai. Stavo impazzendo per gli ospiti che avevano freddo, e tutti i miei amici mi stavano mentendo. Dicevano tipo: 'Nessuno ha freddo, nessuno ha freddo, tutto va bene, tutto va bene'". A peggiorare le cose ci ha pensato poi la madre dell'attrice che ha messo in mezzo anche la salute di una parente stretta: "Si congela là fuori. Tua nonna è quasi morta".Ma è non tutto qui perché le preoccupazioni della 33enne sono aumentate ancora di più quandodelle nozze c'era la leggenda di Hollywood Robert De Niro L'attore italoamericano, nonostante - come ammesso in seguito - non avesse molta voglia di presenziare ad un evento tanto mondano, si è comunque presentato. Il suo viso deve però aver espresso i suoi pensieri e così la donna si è resa conto che non era il caso di trattenerlo contro la sua volontà. "È fantastico sul set. È semplicemente l'uomo più dolce del mondo. Anche se sembra avere uno sguardo che incute timore. L'ho invitato alla mia cena di prova, ovviamente aspettandomi che non venisse. E quando è venuto, gli ho detto: '. Puoi andare a casa.' E lui ha detto: 'Grazie mille' e se n'è andato". Il rapporto con De Niro è però diventato negli anni sempre più stretto, tanto che la 33enne ha raccontato di essersi spesso rivolta a lui per alcuni consigli in ambito cinematografico. Nonostante questi piccoli intoppi, Lawrence è riuscita comunque ail matrimonio fino a tarda notte. Un invitato ha infatti rivelato che i due sposi sono state "le ultime persone ad andare via, alle 5.30 del mattino circa".

E ha aggiunto: "Abbiamo fatto festa per tutta la notte. La coppia ha poi aspettato che tutti gli ospiti fossero andati via per salutarli personalmente. Alla fine Jen sembrava felice".

La proposta di matrimonio e la nascita del figlio Cy

Infine, dal red carpet di Beverly Hills, l'attrice è tornata sulla proposta di matrimonio ricevuta dal marito: "All'inizio ero sopraffatta.. Subito dopo la proposta non ho detto quello che volevo. L'ho immaginato un milione di volte e poi ho finito per dire: 'Cosa? Cosa? Cosa? E poi grazie, grazie, grazie'".Bisogna però anche ricordare che, prima di conoscerlo, Jennifer Lawrence aveva ammesso di non aver mai pensato al matrimonio. "Appena ho incontrato Cooke volevo sposarlo, volevo legarlo legalmente a me per sempre", ha raccontato tempo fa, con la sua solita ironia: "E fortunatamente esistono scartoffie per una cosa del genere. Trovi la tua persona preferita e dici e dici '!'". I due, al loro quarto anniversario, hanno anche avuto un figlio nell'aprile del 2022: si chiama. Il motivo del nome? Un omaggio al pittore americano Cy Twombly, uno degli artisti preferiti di Cooke, che nella vita è gallerista.