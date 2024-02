La drammaturga di "Einstein e me": "La laurea postuma per Maleva Maric sarebbe un bel segnale"

Al, che si terrà a Settimo Torinese dal 9 al 16 ottobre, la fisica e drammaturga milanese, porterà di nuovo in scena, raccontando la vita di un'altra fisica, vissuta un secolo prima di lei: quella di. Un lavoro che prende il via dal 2019, quando Greison, dopo una lunga battaglia, combattuta soprattutto sulle pagine dei giornali, si vedea Maric. "La laurea postuma significherebbe molto – continua a dire ancora oggi Greison –. Sarebbe un bel segnale di cambiamento e anche un monito: le cose che sono capitate a Mileva non possono più accadere".È l’estate delquando a Zurigo Mileva Maric supera l'esame di ammissione nel prestigioso Politecnico, entrando così tra gli allievi del dipartimento di matematica e fisica assieme ad altri quattro ragazzi., la quinta in assoluto a frequentare questo ciclo di studi dalla fondazione del Politecnico, Mileva, Albert Einestein. Come ha raccontato la Greison, che ha scritto due libri sulla Maric e sulle donne nella scienza ("Einstein e io" e "Sei donne che hanno cambiato il mondo"), "I due portano avanti i primi esami insieme, lei è 'la secchiona', quella sempre preparata, lui il perdigiorno, lo scansafatiche che si fa passare i compiti, ma con un intuito eccezionale.. La fisica èin atto in ogni settore, con la sua mentalità scientifica di tutto rispetto vuole dimostrare a se stessa che una donna può realizzare i propri sogni; dopotutto le notizie che arrivano dalla Polonia, di una certa Marie Curie, sono molto confortanti". Ma per la giovane le cose vanno diversamente: non si laureerà mai,e, in seguito alla divorzio con Einstein, dovrà affrontare numerosi problemi. "Quella di Mileva Maric non è una storia professionalmente felice ma è una storia chee affermarsi anche in mondi prevalentemente maschili", dice Greison. "Il mio consiglio alle ragazze che vogliono intraprendere una carriera nel mondo scientifico? È quello di imporsi, di sfondare i soffitti se necessario, di non mollare e farsi spazio con forza.Se una ragazza va a vedere queste statistiche è normale che si demoralizzi. Bisogna fare di tutto per invertire questa situazione".