Oscar 2025, tutte le prime volte di “Wicked”: “Una lettera d’amore per chi si sente differente”

Diciamolo: la vera grande novità sarebbe stata l’irrompere sulla scena degli Oscar della prima attrice transgender a vincerlo. Ma Karla Sofia Gascon si è preclusa ogni chance per quei suoi post razzisti di qualche anno fa. E quello che poteva essere un grande passo avanti di inclusività, nella storia degli Oscar e quindi anche del cinema, si è trasformato in un buco nero, un gorgo che ha risucchiato il film con sé. "Emilia Pérez” con le sue 13 nomination, un record, ha partorito il topolino di due statuette. Quella per Zoe Saldana, attrice non protagonista, che si è guardata bene dal nominare Karla Sofia Gascon nel suo acceptance speech, e quella per la miglior canzone originale.

Zoe Saldana

C’è da credere che a qualcuno non sia dispiaciuta, questa uscita di scena forzata di un film che propone un personaggio non certo in linea con l’America trumpiana. Il comune senso del costume poteva fare un balzo in avanti di anni, e non lo ha fatto. Ma un film come "Wicked”, premiato con l’Oscar per i costumi e per la scenografia, record di incassi nel mondo con i suoi 700 milioni di dollari, ha un potente messaggio di inclusività. La chiave del plot di questo film, che è il live-action del celebre musical di Broadway, è l’ostracismo che incontra nella società il personaggio di Elphaba, che è nata con la pelle verde, e affronta discriminazione e pregiudizi da parte di tutti, outsider in tutto e per tutto.

Marissa Bode

Cynthia Erivo, che la interpreta, dice: "È una lettera d’amore per ogni personaggio che si sente differente, che si sente fuori posto, per tutte le persone di colore che non si sono sentite accolte”. Il musical ha anche un personaggio disabile, Nessarose, la sorella minore di Elphaba. Nessarose è costretta sulla sedia a rotelle. Nel musical, a teatro, non era mai stata interpretata da un’attrice realmente disabile: il film fa di Marissa Bode la prima attrice paraplegica ad interpretare Nessarose.

Cynthia Erivo e Ariana Grande

L’ultima tematica che il film porTa con sé è quella LGBTQ+. Sia perché molti dei membri del cast, da Cynthia Erivo a Marissa Bode, si identificano come queer; sia perché il rapporto fra Elphaba e Glinda, i personaggi interpretati nel film da Cynthia Erivo e Ariana Grande, hanno una relazione molto stretta, a cui le stesse attrici hanno attribuito una valenza anche sessuale. Alla cerimonia degli Oscar, “Wicked” ha vinto per i migliori costumi. E taglia un altro traguardo storico: Paul Tazewell è il primo uomo di colore a vincere in questa categoria.