La nuova Miss Giappone viene dall’Ucraina. E' polemica sui social: "Non ci rappresenta"

La nuova Miss Giappone

Le polemiche su X

Il precedente

Chi è Karolina Shiino

Nemmeno il tempo di diventare Miss Giappone è finita subito tra le. La reginetta di bellezza infattie non ha nessuno dei due genitori giapponesi, anche se è cresciuta nel Paese del Sol Levante dall'età di cinque anni e ha ottenuto la nazionalità nipponica di recente.Gli occhi a mandorla, tipici delle popolazioni asiatiche, non li ha e questo piccolo dettaglio: c'è chi ha definito la sua vittoria un "segno dei tempi", altri hanno detto che non assomiglia affatto a una Miss Giappone. Quello che è sicuro è che su X si è scatenatosu che cosa voglia dire essere giapponese. "che spesso mi impediscono di essere accettata come giapponese, quindi sono piena di gratitudine per essere stata riconosciuta come giapponese in questo concorso", ha affermato la modella in lacrime e in perfetto giapponese nel suo discorso da vincitrice.Ma nonostante Karolina sia la prima cittadina naturalizzata giapponese a vincere il concorso, molti utenti non hanno risparmiatosu X (ex Twitter). "Questa persona è ucraina al 100%. Sono d'accordo sia bella,", uno dei tanti commenti. "Dunque, una persona che non ha una goccia di sangue giapponese rappresenterà le donne giapponesi?". "Se fosse stata per metà giapponese nessun problema, ma non è nemmeno nata qui", gli altri commenti sui social network.C'è chi poi ha messo in dubbio pure che la scelta della modella ucraina"Se fosse nata russa, non avrebbe vinto. Non avrebbe avuto alcuna possibilità. Ovviamente i criteri sono ora una decisione politica. Che giorno triste per il Giappone", un altro commento in rete. Ma c'è anche chi. "Se hai la cittadinanza giapponese, allora sei un giapponese. Che altro c'è da dimostrare?", scrive un altro utente. A prendere le difese della 26enne ci ha pensato, l'organizzatrice del concorso, che ha sostenuto le scelte della giuria: "Karolina Shiino parla e scrive in un giapponese bello ed educato. E' più giapponese di noi".Ma Shiino non è la prima a finire nell'occhio del ciclone. Dieci anni fa infatti si verificò la stessa situazione con le varie polemiche che investironoche, con madre giapponese e padre afroamericano, diventò la primadel Giappone nel 2015. Comunque, il Giappone non è l'unica nazione ad avere avuto dei "problemi" di questo tipo. Nei mesi scorsi, ad esempio, in Zimbawe qualcuno aveva protestato perché la candidata scelta per rappresentare il Paese africano a Miss Universo. E altrettanto scompiglio aveva provocato nei Paesi Bassi l'incoronazione di Rikkie Valerie Kollé . Proprio per dare un segnale di apertura in tal senso, la più recente edizione di Miss Universo aveva incluso anche candidatee curvy. Intanto tra una polemica e l'altra forse sarebbe il caso di chiedersi se questi generi di concorsi siano ancora necessari. Ma soprattuto per chi.Nata a Ternopil, vicino Leopoli, da genitori ucraini, la modella si trasferì a Nagoya all'età di cinque anni assieme alla madre, risposatasi con un giapponese. E dopo la vittoria la ragazza ha le idee chiare: "è creare una società in cui le persone non siano giudicate in base al loro aspetto, ed è questo che mi ha portato a partecipare al concorso".