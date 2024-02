La scrittrice Chiara Valerio a "Luce Social Club": "I miei vampiri queer oltre lo spazio e il tempo"

C'è anche la scrittrice Chiara Valerio tra gli ospiti della puntata del 13 maggio di Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini (prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis), in onda dalle 20 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su Now e anche in streaming gratis per tutti su

"Così per sempre": una storia di vampiri oltre i limiti

Chiara Valerio presenta il suo romanzo Così per sempre, edito da Einaudi per la collana Supercoralli. L’autrice narra la lunga storia del Conte Dracula, ambientata tra l’immortale Venezia e l’eterna Roma: vampiri, amore, sangue e metamorfosi attraversano i secoli e affondano le radici alla fine dell’Ottocento, quando Dracula lascia la Transilvania per trasferirsi in Occidente. È in quel momento che prende il nome di Giacomo Koch e inizia a interessarsi alla professione medica e oggi lavora come anatomopatologo. "Quella del vampiro è una figura che travalica l'orizzonte temporale e spaziale" ha detto la scrittrice in una recente intervista spiegando che Così per sempre è il romanzo d’avventura sui vampiri che avrebbe "sempre voluto scrivere da bambina". Ma nel romanzo la figura del vampiro riesce a svicolarsi dal canone letterario per proporre una lettura nuova e stimolante. "I vampiri in fondo non sono né maschio né femmina, ma sono queer, perché la loro sessualità non si trasmette attraverso una sessualità genitale, ma attraverso i morsi. I buchi sulla pelle lasciati dal loro bacio sono indifferenti al genere di chi li porta" ha detto la scrittrice.

Il video dell'intervista a Chiara Valerio

Gli ospiti della puntata

Oltre alla Valerio, la puntata del 13 maggio di Luce Social Club, punta i riflettori sugli attori Anna Ferzetti e Filippo Scicchitano, protagonisti di (Im)perfetti criminali, il nuovo film Sky Original diretto da Alessio Maria Federici e scritto da Ivano Fachin, Luca Federico, Giovanni Galassi e Tommaso Matano, per Vision Distribution e Cinemaundici. Il film, in programmazione dal 9 maggio su Sky Cinema e in streaming su Now, è un’imprevedibile comedy heist-movie che, attraverso un improbabile piano criminale, racconta il valore dell’amicizia e della possibilità del riscatto sociale.

Altro focus, stavolta musicale, è con Gianmaria, il giovane cantautore vicentino rivelazione di X Factor 2021, dove si è imposto per la profondità dei suoi testi. Il giovane, classe 2002, presenta "Fallirò", il suo EP di debutto, un lavoro discografico che combina una forte influenza del punk e del pop inglese all’R&B americano e alla musica urban francese.

Ad arricchire la puntata una clip dedicata alla Mostra Sunshine State di Steve McQueen, visitabile fino al 31 luglio presso la Fondazione Pirelli Hangar Bicocca di Milano. La mostra, in collaborazione con la Tate Modern di Londra, è un’esperienza immersiva nel linguaggio visivo di uno degli artisti di maggiore rilievo attivi oggi, già vincitore del Turner Prize e del premio Oscar. Completa la puntata un contenuto su Alpinist- Sogni in vetta, documentario diretto da Peter Mortimer e Nick Rosen, distribuito da Nexo Digital e disponibile su Sky Nature dal 10 maggio.

Luce Social Club

Luce Social Club – giunto alla sua terza stagione – è un format di intrattenimento culturale. Ogni puntata accende i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica. Oltre ai volti, a essere indagati sono anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i dipinti e tutte le manifestazioni dell’arte.

